FOTO: Volei Alba Blaj, victorie de senzație în Liga Campionilor. A învins campioana Franței cu scorul de 3-0

Volei Alba Blaj a obținut o victorie de senzație, marți seara, în Liga Campionilor. Campioana României a învins, în deplasare, campioana Franței, Volero Le Cannet, scor 3-0 (25-23, 26-24, 25-15) și păstrează șanse reale de calificare în sferturile competiției, cu două etape înainte de finalul fazei grupelor.

„Venită după două înfrângeri în 5 seturi pe teren propriu, campioana României a început ezitant partida, gazdele ducând scorul rapid la 5-2. Un time out inspirat luat de Stevan Ljubičic, în care le-a cerut jucătoarelor sale să lase emoțiile și să joace fără frică, a dus la revenirea echipei noastre, care a egalat la 5, cele două echipe împărțindu-și perioadele în care s-au aflat la conducere.

Gazdele au condus cu 10-8 și 12-10, însă 5 puncte consecutive reușite de campioana României, pe serviciul Katarinei Jović, au dus scorul la 15-12 pentru Volei Alba Blaj. De aici, Volero Le Cannet nu a mai condus în acest set, chiar dacă franțuzoaicele au egalat la 18 și 21. Volei Alba Blaj a beneficiat de 2 mingi de set, valorificând-o pe a doua.

Setul al doilea a început în nota de dominare a echipei noastre, care s-a distanțat la 5-2 și 11-4. La scorul de 13-8 pentru Volei Alba Blaj, planurile tactice au fost date peste cap de accidentarea la gleznă a căpitanului Nneka Onyejekwe, înlocuită de Raisa Ioan, moment speculat de gazde, care s-au apropiat la 12-13. Revenirea campioanei Franței a continuat, Volero Le Cannet egalând la 17 și ducând scorul la 21-17. Volei Alba Blaj câștigă punctul 18, după care urmează un moment de inspirație a lui Stevan Ljubičic, care o trimite în teren pe Paula Partnoi, pe serviciul căreia echipa noastră revine în avantaj (22-21). Se merge cap la cap, gazdele beneficiază de o minge de set, pe care o ratează, iar echipa noastră realizează 3 puncte consecutive, ultimul cu blocajul (elementul care a făcut diferența în acest joc) și închide setul la 26-24.

Setul al treilea a fost dominat cap-coadă de Volei Alba Blaj, care a avut un avantaj consistent încă de la început. Volero Le Cannet a avut ultima răbufnire la scorul de 5-9, revenind la 8-9, dar 3 puncte consecutive realizate de Volei Alba Blaj, care a dus scorul la 12-8, au fost suficiente pentru moralul fetelor noastre, care nu au mai cedat inițiativa și care s-au desprins constant (15-9, 19-11, 20-13) pentru o victorie în minimum de seturi, obținută în 80 de minute.

Blocajul a fost la înălțime în acest meci, campioana României punctând de 14 ori prin acest procedeu, față de cele 6 blocaje câștigătoare ale gazdelor. Jovana Kocić, desemnată MVP-ul meciului, a reușit 6 puncte cu blocajul, având, alături de Nneka Onyejekwe și Raisa Ioan, cea mai mare notă în statistica meciului (6,3). Cele mai multe puncte pentru campioana României au fost realizate de Bogumila Biarda (14) și Katarina Jovic (11). Gazdele au dat cea mai bună marcatoare a meciului, prin Anna Kotikova – 22, MVP-ul meciului de la Blaj”, au scris reprezentanții Volei Alba Blaj, pe pagina de Facebook.

Volei Alba Blaj, antrenor Stevan Ljubičic (conform zonelor ocupate în teren): Drussyla Costa 8p. (1 as, 1 blocaj), Nneka Onyejekwe (cpt.) 5p. (1 as, 1 blocaj), Iarina Axinte 1p., Katarina Jovic 11p. (1 as, 1 blocaj), Jovana Kocić 6p. (6 blocaje), Bogumila Biarda 14p. (3 blocaje) – Britt Rampelberg (libero). Au mai jucat: Raisa Ioan 2p. (2 blocaje), Paula Partnoi 1p. (1 as), Lora Kitipova și Isidora Kockarevic.

Volei Alba Blaj a obținut a doua victorie în Grupa E și ocupă în continuare locul 2 în clasament, deși are cele mai multe puncte – 8, primul criteriu de departajare fiind numărul victoriilor.

În celălalt meci al Grupei E, ŁKS Commercecon Łódź a învins, pe teren propriu, SC Prometey Dnipro, scor 3-2 (25-23, 22-25, 28-26, 23-25, 15-10).

Clasament Grupa E: 1. Volero Le Cannet (3 victorii, 7 puncte), 2. Volei Alba Blaj (2 victorii, 8 puncte), 3. LKS Commercecon Lodz (2 victorii, 6 puncte), 4. SC Prometey Dnipro (o victorie, 3 puncte).

Ultimele două meciuri din Grupa E vor avea loc în ianuarie 2024: Volei Alba Blaj va întâlni, în Alba Blaj Arena, ŁKS Commercecon Lodz, în data de 11 ianuarie, iar apoi se va deplasa la Mioveni, pentru meciul cu SC Prometey Dnipro, programat pe 16 ianuarie.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News