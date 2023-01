FOTO: Ziua Mondială a Religiei, sărbătorită la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia

Ziua Mondială a Religiei a fost sărbătorită joi, 19 ianuarie, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, prin câteva activități specifice coordonate de profesoarele Burde Lăcrimioara, Simona Florea și Camelia Pop. Activitățile din cadrul proiectului s-au desfășurat sub genericul „Importanța exemplului personal de iubire creștină”, copiii manifestându-și curiozitatea și interesul prin participarea la atelierele de desen, la dezbaterile pe echipe și prin lectura unor povești cu tematică religioasă.

Astfel, elevii au făcut cunoștință și cu celelalte religii ale lumii, au vizionat filme educative, au realizat desene cu mesaje despre toleranță, acceptare și nediscriminare.

Elevii din clasele implicate în proiect, I C, a IV-a C, a II-a C, a II-a B, a V-a D au învățat să fie toleranți cu ceilalți, să-și manifeste altruismul și compasiunea față de semenii lor, valori morale care ar trebui să se regăsească în profilul fiecărui copil.

Aceste activități realizate în Centrul de Documentare și Informare al școlii au avut ca scop conștientizarea importanței orei de religie în școală, formarea unui profil moral desăvârșit al elevilor, încurajarea unor comportamente bazate pe colaborare și comunicare în anumite împrejurări ale vieții.

