IPJ Alba: 11 șoferi au rămas fără permise în ultimele 24 de ore pentru că nu au dat prioritate. Urmează acțiune cu radare

Şoferii îşi vor putea deconta daunele direct de la firma de asigurări unde au încheiat propria poliţă RCA în perioada următoare. În caz de accident, firma la care șoferul a încheiat poliţa de asigurare „trebuie să deconteze dauna”.

Șeful ASF ( Autoritatea de Supraveghere Financiară) a anunțat că Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă prin care şoferii îşi vor putea deconta daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propria poliţă RCA.

Decontarea directă, exista şi până acum, dar era opţională, însă, odată cu schimbarea legislaţiei, acest lucru va deveni obligatoriu pentru întreaga piaţă. Șoferii îşi vor putea deconta imediat dauna, iar companiile de asigurări vor rezolva mai departe problema între ele.

După schimbarea legislaţiei, firmele de asigurări care au cote mari de piaţă vor fi obligate să vină cu lichiditate în plus, pentru a demonstra că pot susţine un portofoliu mai mare de clienţi, a menţionat şeful ASF.

Şeful ASF a explicat cum se va face decontarea directă şi cum va veni în sprijinul şoferilor schimbarea legislaţiei.

„Am acționat pe mai multe paliere. (…) Unul dintre ele este urgentarea aprobării legislaţiei cu privire la decontarea directă.

Şi în sensul acesta ştim foarte bine că este în Parlament de o bună perioada de timp o lege care reglementează acest lucru, dar încă n-a fost aprobată, încă e la comisii, de mult timp.

Şi în discuția mea cu fostul ministru al Finanțelor, actualul premier, am agreat să-i dam drumul şi pe procedura executivă.

Să înceapă o avizare şi o aprobare prin Ordonanţă de Urgenţă. Ce ar putea să rezolve acest lucru, această Ordonanţă de Urgenţă? Decontarea directă înseamnă că siguratul poate să îşi încaseze banii de la firma la care s-a asigurat”, a precizat Marcu, potrivit sursei citate.

Şeful ASF a amintit că decontarea directă există în prezent, însă această procedură este doar opţională.

Preşedintele Autorității de Supraveghere Financiară a precizat că, în caz de accident, firma la care aţi încheiat poliţa de asigurare „trebuie să deconteze dauna”.

„Ordonanţa spune clar că decontarea daunelor se va face clar de firma unde v-aţi asigurat. Şi atunci s-a închis. Şi firmele de asigurări se vor deconta între ele. Deci nu o să mai fie chestiunea că dumneavoastră care aveţi o daună de la un alt şofer de autovehicul să luaţi asigurarea respectivului şi aşa mai departe. Consumatorul va fi, să zicem, mulţumit, în sensul că îşi decontează imediat dauna şi companiile de asigurări se decontează între ele.

Întrebat dacă nu se va mai încheia constatarea amiabilă în caz de accident, şeful ASF a explicat că „astea sunt nişte proceduri care urmează”.

„Pe noi ce ne interesează e ca decontarea daunei se face de către compania la care m-am asigurat. Şi atunci fiecare asigurat ştie că îşi ia asigurarea la companiile la care crede el ca e mai bine pentru el”, a afirmat Nicu Marcu.

Regula se va aplica pentru toate poliţele

„Probabil într-un timp relativ scurt, zic eu. În continuare o să luăm legătura cu cei de la Guvern ca să parcurgă circuitul cât mai repede.

Cu cât mai repede se aprobă această Ordonanță de Urgenţă, cu atât mai repede se rezolva situaţia în piaţă.

Pentru că nu putem să reducem toate cele 3 pieţe pe care noi le reglementăm şi le supraveghem numai la un singur produs din zona asigurărilor, acest produs care e un produs social: RCA.

Chestiunea este că toate disensiunile în piaţa asigurărilor s-au redus la acest produs şi lucrul acesta nu este în regulă”, a mai afirmat şeful ASF.

Vezi mai jos un interviu pe această temă cu președintele ASF, Nicu Marcu

R: Cum aţi caracteriza piaţa poliţelor RCA şi ce modificări aveţi de gând să faceţi în următoarea perioadă?

Nicu Marcu: Acest subiect, cu asigurarea RCA, este tabu de ani de zile şi cât de curând noi o să-l reglementăm, pentru că rolul meu aici, ca preşedinte, este nu să tratez efectele, ci să tratez cauza.

În sensul acesta vreau să vă spun că de la începutul mandatului meu am căutat împreună cu colegii de aici şi am găsit soluţii astfel încât să rezolvăm aspectele acestea legate de poliţa RCA care tot produce disensiuni în piaţă.

Şi în acest sens vreau să vă spun că am mers pe mai multe paliere. Odată în ceea ce priveşte petiţiile, care sunt într-o dezbatere permanentă în piaţă pentru că sunt foarte multe petiţii şi aşa mai departe.

Sunt trase semnale de alarmă din partea service-urilor care sunt beneficiarele poliţelor în final. Acesta este un aspect. Am încercat să rezolvăm cât mai repede petiţiile care sosesc.

Petiţiile vin atât de la cei care au poliţe, beneficiarii de poliţe, cât şi din partea cesionarilor, ai service-urilor. Nu sunt numai oamenii care reclamă.

Dacă e să ne raportăm la procentul petiţiilor din totalul daunelor, este un procent mic, în jur de 1,5%.

Ideea este că pe noi ne interesează şi dacă sunt câteva petiţii, pentru că înseamnă că asiguratul este nemulţumit, adică ceva se întâmplă în fluxul acesta.

Trebuie să recunoaştem încă un lucru: autoritatea nu are competenţe pe partea service-urilor. Noi nu avem competenţe în acea zonă.

Competenţa noastră este pe partea societăţilor de asigurări, sa ne asigurăm noi, autoritatea, că asiguraţii sunt respectaţi, adică se respectă drepturile consumatorului.

R: Şi ce aveţi de gând?

Nicu Marcu: Am acţionat pe mai multe paliere. Unul dintre ele: este clar că trebuie să tratezi cu celeritate petiţiile care vin spre autoritate, dar în acelaşi timp ne interesează cauza. Pentru cauză am acţionat pe mai multe paliere.

Unul dintre ele este urgentarea aprobării legislaţiei cu privire la decontarea directă.

Şi în sensul acesta ştim foarte bine că este în Parlament de o bună perioadă de timp o lege care reglementează acest lucru, dar încă n-a fost aprobată, încă e la comisii, de mult timp.

Şi în discuţia mea cu fostul ministru al Finanţelor, actualul premier, am agreat să-i dăm drumul şi pe procedura executivă.

Să înceapă o avizare şi o aprobare prin Ordonanţă de Urgenţă. Ce ar putea să rezolve acest lucru, această Ordonanţă de Urgenţă? Decontarea directă înseamnă că asiguratul poate să îşi încaseze banii de la firma la care s-a asigurat.

R: În prezent nu se aplică?

Nicu Marcu: Se aplică, dar este opţional. Există opţiunea asta.

R: Şi în caz de accident ce se va întâmpla?

Nicu Marcu: Firma care v-a asigurat trebuie să vă deconteze dauna.

R: Ce aduce nou Ordonanţa?

Nicu Marcu: Ordonanţa spune clar că decontarea daunelor se va face clar de firma unde v-aţi asigurat. Şi atunci s-a închis. Şi firmele de asigurări se vor deconta între ele.

Deci nu o să mai fie chestiunea ca dumneavoastră care aveţi o daună de la un alt şofer de autovehicul să luaţi asigurarea respectivului şi aşa mai departe.

Consumatorul va fi, să zicem, mulţumit, în sensul că îşi decontează imediat dauna şi companiile de asigurări se decontează între ele.

R: Nu se mai încheie acea constatare amiabilă?

Nicu Marcu: Astea sunt nişte proceduri care urmează. Pe noi ce ne interesează e că decontarea daunei se face de către compania la care m-am asigurat. Şi atunci fiecare asigurat ştie că îşi ia asigurarea la companiile la care crede el ca e mai bine pentru el.

R: Toate poliţele RCA vor fi aşa?

Nicu Marcu: Exact.

R: De când se va întâmpla asta?

Nicu Marcu: Probabil într-un timp relativ scurt, zic eu. În continuare o să luăm legătura cu cei de la Guvern ca să parcurgă circuitul cât mai repede.

Cu cât mai repede se aprobă această Ordonanţă de Urgenţă, cu atât mai repede se rezolvă situaţia în piaţă.

Pentru că nu putem să reducem toate cele 3 pieţe pe care noi le reglementăm şi le supraveghem numai la un singur produs din zona asigurărilor, acest produs care e un produs social: RCA.

Chestiunea este că toate disensiunile în piaţa asigurărilor s-au redus la acest produs şi lucrul acesta nu este în regulă.

R: Care sunt celelalte lucruri de interes?

Nicu Marcu: O altă chestiune pe care am făcut-o este aceea că, aşa cum ştiţi, concentrarea pe piaţa asigurărilor la acest produs este foarte mare, datorită sau din cauza a două companii, care au un procent de peste 70% din piaţă, şi atunci autoritatea, noi, am studiat şi am gândit să modificăm o normă prin care să le impunem companiilor ca atunci când depăşesc o anumită cotă de piaţă să vină să se capitalizeze, adică să aibă lichidităţi.

Da, vrei să ajungi la o anumită cotă de piaţă, vii cu lichidităţi ca să fii în stare să-ţi plăteşti daunele.

Pentru că la o companie de asigurări datoria ei nu se reflectă numai în datoria ei către cel care a produs dauna, către asigurat. Au datorii între companii, au datorii pentru Cartea Verde, au datorii pentru poliţe care asigură garanţii.

Sunt mai multe datorii, sau debite pe care le are o companie pe partea de asigurări. Şi în sensul acesta am aprobat această normă, care va intra în vigoare, trebuie să se conformeze piaţa până la sfârşitul lunii martie şi în acest sens obligăm companiile de asigurări care vor să aibă o piaţă mare să se capitalizeze, să vină cu lichidităţi, să nu existe riscul să nu poată să plătească.

R: Peste ce cotă, peste cât la sută vor trebui să facă asta?

Nicu Marcu: Nu aş putea să vă spun. Este un calcul tehnic şi în funcţie de anumite cote ei trebuie să vină proporţional cu capitalul pe care trebuie să-l aducă în companie ca să poată să deţină cota respectivă.

R: Şi dacă nu, ce se întâmplă?

Nicu Marcu: Am considerat noi că una dintre cauzele pentru care nu plătesc către cei care sunt beneficiari daunele poate să fie şi lipsa de lichidităţi şi atunci am spus: dacă vreţi să aveţi cota de piaţă la nivelul ăsta trebuie să vă capitalizaţi şi soluţia este, în funcţie de cota de piaţă, să aduceţi bani să aveţi lichidităţi în companie.

R: Şi companiile au fost de acord?

Nicu Marcu: A fost în dezbatere publică şi s-a aprobat.

Autoritatea, aşa cum am mai spus-o, este prin însăşi denumirea ei, autoritate de supraveghere, nu este autoritate de consultanţă, să fie ceva: vreau să fac sau nu vreau să fac.

De aceasta în jurul acestei autorizări tot timpul a fost această nebuloasă, din cauza acestui produs care este un produs social, nu este un produs care are un randament al profitului mare.

Este o chestiune mai mult socială, pentru că e obligatorie pentru cei care trebuie să se asigure şi atunci n-au încotro, trebuie să se ralieze.

Totodată, firmele de asigurări care au cote mari de piaţă vor fi obligate să vină cu lichiditate în plus, pentru a demonstra că pot susţine un portofoliu mare de clienţi, a mai precizat şeful ASF.

Acesta a mai spus că românii, în general, nu sunt prea interesaţi de asigurările de viaţă sau de sănătate, aşa cum se întâmplă în ţările dezvoltate, astfel că o educaţie financiară este foarte importantă încă de pe băncile şcolii.

Marcu a vorbit, în interviu, şi despre salariile angajaţilor ASF, dar şi despre procesul de reorganizare a instituţiei, care se află în derulare.

În altă ordine de idei, revenind la asigurări, vreau să vă spun că în România este, aş spune prea mult anomalie, este o situaţie inversă decât în celelalte ţări din Uniunea Europeană.

În contextul în care la noi interesul este atât de mare pentru acest produs RCA, în celelalte ţări portofoliul investiţional al companiilor de asigurări este asigurat de asigurările de viaţă, asigurările de sănătate şi asigurările de locuinţă.

Lucruri care la noi, la unele societăţi, aceste produse le lipsesc din portofoliul sau sau sunt destul de mici.

sursa: Agerpres