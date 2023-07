Libby, tânăra din New York, care a venit la Alba Iulia pentru a înțelege mai bine comunitatea evreiască din oraș

Libby este o tânără în vârstă de 26 de ani, din New York, care descoperă anual țara străbunicului său. Este vorba despre o veche familie de evrei din Reghin, care la un moment dat au plecat din România în SUA.

Tânăra din New York se află în 2023 la Alba Iulia, unde participă la tabăra de restaurare a pietrelor funerare din cimitirul evreiesc din Alba Iulia.

Este voluntar în cadrul taberei deoarece este pasionată de istoria și trecutul comunității evreiești din România.

După ce a văzut locurile în care au crescut și trăit rudele sale a spus că vrea să facă mai mult și să descopere istoria evreilor din România.

A lucrat cu o organizație internațională care se ocupă de păstrarea vie a istoriei comunității și a participat activ la redeschiderea unei sinagogi din Timișoara.

A aflat de proiectul din Alba Iulia de pe ”Jewish Heritage Europe”, un portal dedicat știrilor din Europa despre comunitățile evreiești.

”Vin în România anual și m-am gândit de ce anul acesta sa nu fac alt ceva în această excursie”, a precizat Libby.

”Este foarte impresionant pentru mine să vad diferențele între o piatră acoperită de timp și cum arată după restaurare. La început nu vezi nimic, nu vezi scrisul apoi, când ajungi să o cureți îți dai seama că are un scris pe ea și este uluitor”, a mai precizat aceasta.

Alba Iulia este o oază de liniște pe Libby, care vine din New York. Este o mare diferență, o foarte mare diferență spune ea, dar este liniștitor.

Despre oraș în sine spune ca este mult mai întins decât alte orașe mici din România în care a fost.

Libby participă la o tabără de restaurare care se desfășoară anual, în cimitirul evreiesc din Alba Iulia, sub coordonarea restauratorului Sidonia Olea.

Tabăra este la a IX-a ediție și an de an sunt sunt restaurate cu ajutorul voluntarilor, rând pe rând, pietrele din cimitir. Până în acest an toate materialele erau suportate din banii restauratorilor. Însă, în 2023, proiectul este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România.

Sidonia Olea spune că, pe toată durata taberei, restauratorii și voluntarii au o singură misiune, să salveze monumentele funerare.

Acestea oferă foarte multe informații despre comunitatea evreiască din Alba Iulia și pot aduce noi date istorice despre persoanele care sunt înhumate și familiile lor.

Procedura este una complexă și se realizează în mai multe etape. Piatra este tratată cu mai multe substanțe chimice, care acționează asupra depunerilor naturale acumulate pe piatră, de-a lungul vremii.

Apoi, după ce substanțele și-au făcut efectul, urmează munca voluntarilor care trebuie să acționeze fie printr-o procedură specială (umedă sau uscată), în care depunerile sunt date jos cu ajutorul unor spatule de lemn sau metalice.

