FOTO: OCDE, vizită strategică în România, la Alba Iulia și în județul Alba. Studiu privind rolul orașelor în dezvoltarea regională

În perioada 2–6 iunie 2025, o delegație a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a efectuat o vizită oficială în România. Obiectivul a fost de a analiza rolul orașelor intermediare în dezvoltarea regională și în consolidarea legăturilor urban-rural.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, autorități publice centrale și locale, precum și alte ministere implicate.

Vizita s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, cu activități în București, Alba Iulia și în Județul Alba. A inclus întâlniri de lucru, ateliere cu părți interesate, vizite pe teren și sesiuni de reflecție privind practicile curente în domeniul dezvoltării teritoriale integrate.

3–5 iunie – Alba Iulia și Județul Alba: Practici curente în cooperarea urban-rurală

În Alba Iulia, delegația OCDE a fost întâmpinată de autoritățile locale și regionale, transmit reprezentanții primăriei. Aceștia au participat la sesiuni tehnice privind proiectele strategice ale municipiului, precum și la un atelier de lucru cu societatea civilă, antreprenori locali, producători locali, instituții publice, reprezentanți ai sectorului educațional și voluntari.

S-a discutat despre modul în care orașul acționează ca centru polarizator de servicii, inovare și coordonare regională, în beneficiul zonelor rurale învecinate.

Vizitele de teren au inclus obiective culturale și economice reprezentative, precum Cetatea Alba Carolina, Roșia Montană, Transapuseana, companii locale, inițiative educaționale și exemple de cooperare intercomunitară în zona Ciugud–Alba Iulia. Acestea au oferit o imagine concretă asupra modului în care proiectele locale susțin coeziunea și sustenabilitatea teritorială.

Primarul municipiului Alba Iulia a subliniat importanța acestui dialog internațional: „Alba Iulia a demonstrat că un oraș de dimensiuni medii poate deveni un catalizator al inovației, colaborării și coeziunii teritoriale. Suntem onorați că am putut prezenta inițiativele noastre și să fim parte dintr-o discuție esențială pentru viitorul regiunilor din România.”

La rândul său, Președintele Consiliului Județean Alba a evidențiat rolul parteneriatului regional în reușita vizitei: „Această vizită a OCDE validează eforturile județului Alba în construirea unui model de dezvoltare echilibrată între urban și rural. Colaborarea noastră cu comunitățile locale, instituțiile educaționale și mediul privat este cheia unei dezvoltări sustenabile și incluzive.”

Studiu european

Alba Iulia a fost selectat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în cadrul inițiativei europene „Unlocking the Potential of Intermediary Cities for Regional Development” – un studiu dedicat orașelor cu o populație cuprinsă între 50.000 și 250.000 de locuitori, din Europa.

Studiul este realizat având la bază doi piloni principali:

(A) Analitic, ce vizează tipologia orașelor intermediare din Europa, analiza funcțiilor, performanțelor și provocărilor acestora în diverse contexte europene

(B) Politici și guvernanță, care oferă recomandări concrete pentru factorii de decizie locali și naționali privind valorificarea potențialului acestor orașe în dezvoltarea regională.

În cadrul acestui studiu, participă 6 țări europene: România (prin studiul de caz de la Alba Iulia), Franța, Italia, Letonia, Cehia și Germania, România fiind, în prezent, în proces de aderare la OCDE, în timp ce toate celelalte dețin, deja, calitatea de membru al acestei Organizații.

Relevanța misiunii pentru România în contextul relației cu OCDE

În perspectiva consolidării relației cu OCDE și a alinierii la standardele și practicile acestei organizații, România urmărește să adopte politici publice moderne, sustenabile și eficiente, capabile să sprijine dezvoltarea durabilă și coeziunea teritorială.

În acest sens, studiul OCDE privind orașele intermediare reprezintă o inițiativă strategică, care poate susține România în demersurile sale de reformă și modernizare.

Studiul va oferi:

un cadru de politici pentru dezvoltarea urbană și regională, esențial pentru reducerea disparităților teritoriale și pentru întărirea coeziunii sociale.

recomandări pentru integrarea orașelor intermediare în strategiile naționale, recunoscând rolul acestora în rețelele urbane și în sprijinirea zonelor rurale adiacente.

orientări pentru elaborarea de politici publice armonizate cu obiectivele internaționale privind sustenabilitatea.

Prin aplicarea recomandărilor incluse în acest studiu, România poate întări calitatea politicilor publice, poate atrage investiții și poate stimula o dezvoltare economică echilibrată. Studiul nu este doar un exercițiu analitic, ci un instrument practic de sprijin pentru formularea de politici în linie cu bunele practici internaționale promovate de OCDE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News