LISTA posturilor vacante de directori de școli în ALBA. Condiții de ocupare a funcției până la organizarea concursului național

Inspectoratul Școlar Județean a făcut publică lista posturilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul Alba, începând cu data de 1 septembrie, în contextul în care contractele de management pe aceste funcții expiră la 31 august.
Aceasta a fost avizată joi de Consiliul de Administrație al IȘJ.
Vezi și Concursul pentru directorii de școli: candidații vor avea de rezolvat ”situații concrete”. Calendar și metodologie
Până marți, 17 august, cadrele didactice titulare pot să își exprime intenția de a ocupa funcții de conducere printr-o scrisoare de intenție care va fi trimisă la sediul IȘJ Alba, prin fax sau e-mail.
Potrivit IȘJ Alba, directorii și directorii adjuncți vor fi numiți în funcție începând cu data de 1 septembrie conform art. 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022,nr. 5991/11.11.2021 și art. 27 din Anexa la Metodologia privind organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si directoradjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2021.
Este vorba despre detașare în interesul învățământului. Concursul național pentru ocuparea acestor funcții va fi organizat abia în toamnă.
LISTA posturilor de director vacante:
Numele unităţii de învăţământ PJ (denumirea oficială din SIIIR) / Număr posturi vacante director / Număr posturi vacante director adjunct
PALATUL COPIILOR ALBA IULIA-1- –
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA-1- –
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA-1–
CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ-1- –
COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA-1–
COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI-1-1
COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD-1-1
COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA-1-1
COLEGIUL NAŢIONAL „INOCHENŢIE MICU CLAIN” BLAJ-1-1
COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ-1-1
COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD-1- –
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA- –1
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA-1-1
COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR-1- –
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA-1-1
LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ-1- –
LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD-1-1
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ-1-1
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA-1-1
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA-1–
LICEUL GERMAN SEBEŞ-1- 1
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ-1- –
LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC „ŢARA MOŢILOR” ALBAC-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD-1- –
LICEUL TEHNOLOGIC AIUD-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI-1- –
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ-1- –
LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ-1-1
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI-1-1
LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ-1- –
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA-1- –
LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR-1- –
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ-1-1
LICEUL TEORETIC TEIUŞ-1- 1
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA-1-1
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ABRUD-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU-1- –
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIŞTEA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” GÂRDA DE SUS-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DE HUNEDOARA” SÂNTIMBRU-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” BUCIUM-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BIANU” VALEA LUNGĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL-1- –
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SÂRBU” ŞIBOT-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS-1-1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEŞ-1-1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS-1- 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEBES PAL” RIMETEA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEPTIMIU ALBINI” CUT-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” ROŞIA MONTANĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUŢIU” TIUR BLAJ-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREŞULUI-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA -1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALMAŞU MARE-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA-1- –
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOŞTAT-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAŞOV-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOPÂRTA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOŞLAC-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ OHABA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PONOR-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POŞAGA DE JOS-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA DE SECAŞ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA-1-1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUGAG-1- –
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOŢILOR-1- –
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA-1- –
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÎMPENI-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAŞI” AIUD-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA-1- –
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA-1- –
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ-1-
AICI, lista integral.
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