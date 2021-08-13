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EDUCAȚIE

LISTA posturilor vacante de directori de școli în ALBA. Condiții de ocupare a funcției până la organizarea concursului național


Publicat

acum 3 ore

sediu ISJ Alba

Inspectoratul Școlar Județean a făcut publică lista posturilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul Alba, începând cu data de 1 septembrie, în contextul în care contractele de management pe aceste funcții expiră la 31 august.

Aceasta a fost avizată joi de Consiliul de Administrație al IȘJ.

Vezi și Concursul pentru directorii de școli: candidații vor avea de rezolvat ”situații concrete”. Calendar și metodologie

Până marți, 17 august, cadrele didactice titulare pot să își exprime intenția de a ocupa funcții de conducere printr-o scrisoare de intenție care va fi trimisă la sediul IȘJ Alba, prin fax sau e-mail.

Potrivit IȘJ Alba, directorii și directorii adjuncți vor fi numiți în funcție începând cu data de 1 septembrie conform art. 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022,nr. 5991/11.11.2021 și art. 27 din Anexa la Metodologia privind organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si directoradjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2021.

Este vorba despre detașare în interesul învățământului. Concursul național pentru ocuparea acestor funcții va fi organizat abia în toamnă.

LISTA posturilor de director vacante:

Numele unităţii de învăţământ PJ (denumirea oficială din SIIIR) / Număr posturi vacante director / Număr posturi vacante director adjunct

PALATUL COPIILOR ALBA IULIA-1- –

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA-1- –

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA-1–

CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ-1- –

COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA-1–

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI-1-1

COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD-1-1

COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA-1-1

COLEGIUL NAŢIONAL „INOCHENŢIE MICU CLAIN” BLAJ-1-1

COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ-1-1

COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD-1- –

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA- –1

COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA-1-1

COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR-1- –

LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA-1-1

LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ-1- –

LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD-1-1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ-1-1

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA-1-1

LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA-1–

LICEUL GERMAN SEBEŞ-1- 1

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ-1- –

LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC „ŢARA MOŢILOR” ALBAC-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD-1- –

LICEUL TEHNOLOGIC AIUD-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI-1- –

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ-1- –

LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ-1-1

LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI-1-1

LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SF. VASILE CEL MARE” BLAJ-1- –

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA-1- –

LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR-1- –

LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ-1-1

LICEUL TEORETIC TEIUŞ-1- 1

LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA-1-1

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ABRUD-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU-1- –

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIŞTEA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” GÂRDA DE SUS-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DE HUNEDOARA” SÂNTIMBRU-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” BUCIUM-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BIANU” VALEA LUNGĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALŢ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÂNCEL-1- –

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SÂRBU” ŞIBOT-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS-1-1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEŞ-1-1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS-1- 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEBES PAL” RIMETEA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SEPTIMIU ALBINI” CUT-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” ROŞIA MONTANĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUŢIU” TIUR BLAJ-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREŞULUI-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA -1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALMAŞU MARE-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂLNIC-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA-1- –

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOŞTAT-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRAŞOV-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBOVA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOPÂRTA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOGOŞ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOŞLAC-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OHABA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PONOR-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ POŞAGA DE JOS-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA DE SECAŞ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOHODOL-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREMŢ-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA-1-1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞUGAG-1- –

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU MOŢILOR-1- –

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA-1- –

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÎMPENI-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAŞI” AIUD-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA-1- –

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA-1- –

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ-1-

AICI, lista integral.


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EVENIMENT

Date oficiale: 383 cazuri COVID în România, în ultimele 24 de ore. Trei decese noi, 102 pacienți la ATI. Situația din 13 august

Publicat

acum 20 de minute

vineri, 13.08.2021

de

Au fost înregistrate 383 cazuri COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise vineri, 13 august, de Grupul de Comunicare Strategică.

Au fost înregistrate 3 decese noi, iar 102 pacienți sunt internați la ATI.

Citește și ALBA: Încă un caz COVID nou confirmat în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 13 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.049.537 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.337 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 12.08.2021 (10:00) – 13.08.2021 (10:00) aufost raportate de către INSP 3 decese (femei), aleunor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bistrița-Năsăud, Călărași, Iași.

Dintre acestea, 1deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani și2 la categoria de vârstă 70-79 ani.

2 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu aprezentat comorbidități.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 786. Dintre acestea, 102 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.857.234 de teste RT-PCR și 2.036.221 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.537 de teste RT-PCR (4.288 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.249 la cerere) și 18.774 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 2.157 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 933 depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 64.174 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 393 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.175 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 12 august, 583 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 118.500 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID:

Ilfov – 45462 – 16 – 0,30

Mun. București – 184895 – 83 – 0,27

Călărași – 10176 – 12 – 0,23

Cluj – 57921 – 19 – 0,22

Constanța – 43234 – 13 – 0,21

Timiș – 54616 – 15 – 0,18

Bistrița – Năsăud – 11986 – 8 – 0,14

Bacău – 26228 – 5 – 0,11

Dolj – 26827 – 11 – 0,10

Iași – 42659 – 4 – 0,10

Prahova – 35620 – 14 – 0,10

Dâmbovița – 22592 – 5 – 0,09

Ialomița – 10841 – 6 – 0,09

Satu Mare – 13112 – 9 – 0,09

Suceava – 24378 – 14 – 0,09

Arad – 23760 – 8 – 0,08

Galați – 27761 – 4 – 0,08

Giurgiu – 11069 – 3 – 0,08

Hunedoara – 22969 – 6 – 0,08

Brașov – 43762 – 7 – 0,07

Caraș – Severin – 11528 – 5 – 0,07

Alba – 21314 –  – 1** – 0,06

Maramureș – 20502 – 9 – 0,06

Neamț – 19066 – 16 – 0,06

Teleorman – 13787 – 6 – 0,06

Tulcea – 8474 – 0 – 0,06

Argeș – 27552 – 8 – 0,05

Brăila – 13339 – 2 – 0,05

Mureș – 24035 – 2 – 0,05

Sibiu – 26574 – 8 – 0,05

Vâlcea – 16484 – 3 – 0,05

Bihor – 29340 – 8 – 0,04

Olt – 14670 – 3 – 0,04

Vaslui – 16041 – 3 – 0,04

Botoșani – 14233 – 3 – 0,03

Buzău – 12620 –  – 1** – 0,03

Mehedinți – 8356 – 3 – 0,03

Gorj – 9235 – 0 – 0,02

Harghita – 8302 – 0 – 0,02

Sălaj – 10961 – 0 – 0,02

Vrancea – 10718 – 5 – 0,02

Covasna – 8567 – 1 – 0,01

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

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EVENIMENT

ALBA: Încă un caz COVID nou confirmat în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Publicat

acum 50 de minute

vineri, 13.08.2021

de

A fost confirmat un caz nou COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP), vineri, 13 august.

Cazul este la Alba Iulia.

De la începutul pandemiei în județul Alba, 21429 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 20670 de persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 713 decese.

Joi, in Alba au fost prelucrate in total 328 de teste (134 la DSP si 194 la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 242130.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,06 (anterior 0,06).

Situația pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba, perioada de referință 30 iulie – 12 august):

Mediul urban:

Localitate – cazuri la 14 zile – incidența cazurilor COVID-19:

Teiuș – 2 cazuri – 0,28 (anterior 0,28)

Sebeș – 9 cazuri – 0,27 (anterior 0,33)

Cugir – 2 cazuri – 0,08 (anterior 0,08)

Alba Iulia – 5 cazuri – 0,07 (anterior 0,05)

Mediul rural:

Localitate – cazuri la 14 zile – incidența cazurilor COVID-19

Săliștea – 2 cazuri – 0,85 (anterior 0,85)

Câlnic – 1 caz – 0,50 (anterior 0,50)

Meteș – 1 caz – 0,35 (anterior 0,35)

Ighiu – 2 cazuri – 0,28 (anterior 0,14)

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ADMINISTRATIE

Războiul gunoaielor iscat de tranziția între Polaris și RER VEST: Cum au fost catalogate ca ”ilegale” noile tarife pentru gunoi

Publicat

acum O oră

vineri, 13.08.2021

de

Scandalul iscat de schimbarea firmelor care se ocupă de ridicarea gunoiului în Alba Iulia, dar și în alte localități din Alba, escaladează și prinde forma unei lupte cu informații neverificate, incomplete sau chiar lansate cu scopul de a ”intoxica” cetățenii.

Cel mai recent exemplu este catalogarea tarifelor ce vor fi practicate de asocierea RER VEST  – RETIM ca fiind ”ilegale”.

”Lupta” se vede cel mai bine la nivelul municipiului Alba Iulia: la scurt timp după ce asocierea RER VEST – RETIM a preluat centrul de colectare a gunoiului de la Galda, orașul a fost năpădit de gunoaie și a urmat un adevărat război mediatic între firma Polaris și noul operator.

În urma ”războiului”, afectați au fost cetățenii care s-au trezit la marginea blocului cu munți de gunoaie, focare de infecție și un miros insuportabil în plină vară. 

Însă, profitând de criza gunoiului din Alba Iulia, PSD Alba, partid aflat în opoziție atât la nivelul municipiului, cât și la nivel județean, a atacat cu fiecare ocazie conducerea Primăriei Alba Iulia, dar și Consiliul Local, unde majoritari sunt cei din PNL și USR.

Cel mai recent ”atac” dat de consilierii PSD Alba Iulia, în scandalul gunoaielor, este catalogarea noilor tarife propuse de operatorul de la Galda, ca fiind ”ilegale”. Consilierii locali care au semnat comunicatul sunt: Bogdan Medrea, Narcisa Bărbuleț, Alin Stanciu și Dana Nanu.

Informația a fost lansată sub forma unui comunicat de presă, postat pe Facebook, joi, 12 august, la ora 19.13, când informația nu mai poate fi verificată din surse oficiale.

La scurt timp, majoritatea publicațiilor din Alba, inclusiv alba24.ro, au preluat comunicatul semnat de consilierii locali PSD Alba Iulia.

În linii mari, consilierii PSD Alba Iulia au declarat că hotărârea de Consiliu Local al municipiului Alba Iulia, dar și cele din alte localități, prin care au fost stabilite noile tarife practicate de RER VEST RETIM, pentru ridicarea gunoiului, ”au fost declarate ilegale de Prefectura Județului Alba”.

Ce spun reprezentații Prefecturii

Potrivit subprefectului Vincze András, hotărârile respective nu au fost declarate ilegale de către Prefectură.

Mai exact, după ce consilierii locali din Alba Iulia au votat noile tarife în data de 19 iulie, documentul a ajuns pe masa juriștilor Prefecturii pentru verificarea acesteia din punct de vedere legal.

Juriștii Prefecturii au descoperit că au fost folosiți termeni juridici greșit.

Au fost folosiți termeni precum ”se stabilesc” când trebuia folosit termenul ”se modifică”, a explicat, pentru alba24.ro, viceprimarul Vincze András.

”Au fost chestii” mărunte, a precizat acesta.

Mai mult, au fost stabilite modele de hotărâri de Consiliu Local pentru localitățile care încă nu au aprobat noile tarife și alte modele pentru UAT-urile care deja au aprobat tarifele și trebuie să le modifice sau să le revoce.

Ce se întâmplă de fapt cu tranziția dintre Polaris și RER VEST

Asocierea RER VEST cere din partea ADI Salubris Alba, vineri, 13 august, prelungirea perioadei de mobilizare, pentru a putea semna contractele cu toți beneficiarii.

Potrivit surselor alba24.ro, ar fi vorba despre o perioadă de maxim 4 luni.

Doar în Alba Iulia ar fi vorba despre 20.000 – 24.000 de contracte cu beneficiarii, care mai trebuie semnate.

În același  timp, Polaris a notificat că din 8 septembrie nu va mai presta servicii de colectare a gunoiului, deoarece atunci se încheie actuala perioadă de mobilizare a RER VEST.

Dacă Polaris va pleca și nu va exista un operator activ de ridicare al deșeurilor, potrivit primarului Pleșa, ar exista ”consecințe juridice destul de grave” pentru această firmă.

Mai mult de atât, potrivit surselor alba24.ro, din cadrul Primăriei, între instituție și Polaris există o anexă la contract în care este specificat că activitatea se poate încheia doar în momentul în care în municipiu există un alt operator de salubirtate activ.

Adică, dacă RER VEST mai primește 4 luni de mobilizare, Polaris ar fi nevoită să mai ridice gunoiul din Alba Iulia. Desigur, pot pleca din oraș, dar asta ar atrage, după cum primarul Pleșa a spus, ”consecințe juridice destul de grave”.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Tranziție întârziată între operatorii de salubritate din Alba Iulia. RER VEST nu a reușit încă să preia clienții Polaris

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BLAJ

Trei tinere și o femeie din Turda, cercetate pentru furt. Au sustras mai multe produse din magazine aflate în municipiul Blaj

Publicat

acum 2 ore

vineri, 13.08.2021

de

Trei tinere și o femeie din Turda sunt cercetate de polițiștii din Alba pentru furt, după ce ar fi sustras mai multe bunuri și produse din magazine aflate în municipiul Blaj. 

Polițiștii din Blaj cercetează, pentru furt, trei tinere, două cu vârsta de 20 de ani și una de 21 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj.

În după amiaza zilei de ieri, 12 august, în jurul orei 16:30, acestea ar fi luat bunuri în valoare de 355 de lei, de pe rafturile unui supermarket din municipiul Blaj, pe care le-ar fi ascuns în gențile pe care le aveau asupra lor, trecând astfel de casele de marcat.

Faptele au fost surprinse de camerele de supraveghere din magazin, iar agenții de pază au reușit să le oprească în apropierea magazinului.

De asemenea, polițiștii din Blaj o cercetează, pentru furt, pe o femeie, de 49 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj.

În după amiaza zilei de 12 august 2021, în jurul orei 14:00, femeia ar fi luat, de pe rafturile unui magazin din Blaj, articole vestimentare, în valoare de 178 de lei și ar fi trecut de casa de marcat, fără să le achite.

Bunurile au fost recuperate și predate reprezentaților societății comerciale.

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