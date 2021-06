Mesaje, Felicitări, Urări și SMS-uri de Rusalii pentru cei dragi. Ce nume se sărbătoresc cu acest prilej

În această zi sunt sărbătorite cele ce poartă numele de Ruxandra sau Roxana. Aşadar, dacă aveţi cunoştinţe ce poartă aceste nume şi doriţi să le transmiteţi un mesaj de ziua onomastică, vă venim în întâmpinare cu câteva mesaje pentru sărbătoriţi.

Alba24 vă oferă idei de mesaje și felicitări special pentru această zi, dar și mesaje generale, dedicate Rusaliilor.

Mesaje, Felicitări Urări și SMS-uri de Rusalii pentru cei dragi

Toate florile din lume pentru tine Roxana! Să ai o zi superbă şi să te bucuri de ziua numelui tău la fel cum aceste flori se bucură de lumina soarelui. La mulţi ani!

O zi speciala pentru un angajat deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!

La mulți ani de ziua numelui tău! Te iubește mama ta, care ți l-a dat!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!

La mulți ani, Roxi, de ziua numelui tău. Ești persoana care m-a învățat ce înseamnă sinceritatea și dragostea!

Fie ca Sărbătoarea Rusaliilor să vă aducă pace și liniște alături de cei dragi!

Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani, de ziua numelui!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani!

De ziua numelui tău îţi doresc să ai o zi superbă şi un an plin de realizări. La mulţi ani încununaţi de succes!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată şi un an plin de realizări. La mulţi ani înfloritori!

De ziua ce-ţi surâde-n prag / Şi-i porţi frumosul nume, / Eu îţi doresc tot ce-i mai drag / Şi mai frumos pe lume.

Din adâncul sufletului îţi doresc ca anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângaie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alină sufletele suferinde. Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. LA MULŢI ANI !!!

Un cer senin şi fără nori / Ca viaţa ta să fie / Să ai în cale numai flori / Succes şi bucurie!

Ne face deosebită plăcere să-ţi transmitem, cu prilejul zilei numelui, urări călduroase de sănătate, linişte sufletească şi bucurie, tie şi celor ce-ţi sunt dragi. La mulţi ani!

La mulţi ani! Să ai puterea să faci lumea mai bună şi să fericeşti pe toţi în jurul tău cu bunătatea ta, dragostea ta şi cu frumuseţea sufletului tău!

Sa fii plin de admiratie si departe de orice invidie; sa te inveselesti in mare masura de binele altora; sa iubesti cu o asemenea generozitate a inimii incat dragostea ta sa fie o posesiune draga in absenta rautatii; acestea sunt daruri ale soartei, daruri pe care banii nu le pot cumpara.

Lovite-ar cu putere cele mai mari bucurii.Crapa-s-ar butoiul cu sanatate deasupra ta. Impiedica-te-ai de sacul cu bani. Bate-te-ar norocu’ sa te bata. LA MULTI ANI!

Norocul să îţi zâmbească în fiecare zi, sănătatea să te acopere şi fericirea să-ţi menţină zilnic zâmbetul pe buze!

Multă, multă sănătate şi pe stele ce lucesc fericire îţi doresc. La mulţi ani!

Îţi urez ca ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă iar în lume să găseşti numai fericire.

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori. La mulţi ani!

Sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă linişte, pace şi să nu lase ca speranţa să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulţi ani!

Ne gândim cu toţii la tine şi pentru că astăzi este o zi specială îţi urăm un sincer La mulţi ani!

Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani!

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La mulţi ani!

Fie ca sfintii ce te protejaza sa-ti aduca mult noroc, fericire si impliniri. Sa ai o zi minunata!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani!

Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros La Multi Ani multa sanatate, realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi.

Scump prieten (frate)… te felicit cu drag de ziua onomatica! Iti urez ca in casa ta sa se mute norocul, ca dragostea sa fie cu tine mereu si zi de zi sa devii mai puternic si mai bogat.

Îti urez ca zambetul sa nu-ti dispara niciodata de pe buze, cu el sa luminezi ziua oricarei persoane. Fie ca totul in toate sa iti reuseasca si in drumul tau sa porti doar victorii! La multi ani!!!

Lucrurile mici pe care le facem si le spunem au mare importanta in timp ce noi ne urmam calea. Un gest frumos poate sa ia povara umerilor obositi pe drum. O vorba buna poate indulci inima precum o ploaie de vara peste florile insetate. Cata bucurie tasneste deodata din lucrurile mici si simple, deci simplu dar din suflet „LA MULTI ANI!”

Stii ca prietenii sunt importanti in viata noastra….uneori, poate cei mai importanti..de aceea vreau sa cred ca prietenia noastra valoreaza mai mult decat orice alte lucruri scumpe din aceasta lume…pentru ca eu te iubesc mult iti spun si in acest an „LA MULTI ANI!” si sper sa mai apuc sa iti zic si in urmatorii ani….Succes in viata!

Te iubesc foarte mult si iti doresc ca ziua onomastică sa-ti aduca: 1. Sanatate. 2. Dragoste. 3. Respect, astea 3 la un loc iti aduc Fericirea. Multi ani!

Nu fi surprins daca te trezesti cu o sclipire in ochii tai, o aroma in dormitorul tau, un zambet pe buze si un gand fericit in mintea ta. Asta se intampla cu toti in ziua lor onomastica. Iti doresc o viata fericita si numai vise implinite. La multi ani!!!

Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului numai bine.

Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele.

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!

Iti urez La Multi Ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

De ziua numelui tau si in orice alta zi iti urez sa ai parte de momente speciale, cu bucurii si sa ramai cu multe amintiri placute. Sa ai o zi excelenta!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Rusalii cat mai frumoasa!

Cand orologiul noptii va limita hotarul Si cu batai scurte va mai trece un an In cinstea tineretii vom ridica paharul, Urandu-ti: sanatate si un sincer LA MULTI ANI!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!

Apropiidu-se o mare zi de sarbatoare, Rusaliile, si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci. LA MULTI ANI!

O zi frumoasa este maine, o zi frumoasa pentru tine. O floare si un sincer La Multi Ani! Sa cresti mare si frumoasa si sa fii si sanatoasa.

De Rusalii, zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. LA MULTI ANI!

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire si succes. La Multi Ani!

Iti urez La Multi Ani, pentru ca porti acest nume. Fie ca Rusaliile pe care le reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

In aceasta sfanta zi, iti doresc numai bine, multa fericire, indeplinirea tuturor dorintelor si fie ca Rusaliile sa te calauzeasca mereu in viata.

Roxana, ingerii sa-ti calauzeasca pasii si Rusaliile sa-ti lumineze drumul in viata. La Multi Ani!

La Multi Ani, de Rusalii! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si multe impliniri. Sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu.

Rusaliile sa iti calauzeasca pasii, sa iti aduca bucurie in suflet si sa fie intotdeauna cu tine. La Multi Ani!

Iti urez La Multi Ani si fie ca de Rusalii sfintii sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

Sper ca sarbatoarea de Rusalii sa fie semnalul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes!

La multi ani cu sanatate, Sa ai belsug, de toate Bucurii si nestemate De-acum si pe mai departe. La Multi Ani de Rusalii!

Astazi, fiind o zi frumoasa Si stiind ca-i ziua ta, In parfumul diminetii Tin a te felicita. La Multi Ani de Rusalii!

La Multi Ani! Rusaliile sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de familie si cei dragi.

Asa cum se sfintesc apele, asa sa se curete si sufletele noastre de tristete si sa se umple de bucurie si implinire.

La Multi Ani! Rusaliile sa te calauzeasca mereu, sa-ti dea un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire.

Iti doresc putere, curaj si perseverenta, ca fiecare in spatele tau sa fie ca dupa un perete.

Iti urez ca sa nu cunosti supararea si tristetea, in tine fiind mereu speranta vie.

Iti doresc ca orice drum din viata ta sa fie cat mai scurt si neted, pentru ca sa atingi succesul si sa-l pastrezi.

Îti urez sa fii cu incredere in tine si norocos, ca in toate ce incepi cu bun sfarsit sa termini.

Un ingeras sa te pazeasca,

O imbratisare sa te incalzeasca,

Un zambet sa te faca fericita,

O inima sa te faca iubita…

LA MULTI ANI!!!

De Rusalii, iti doresc ca sanatatea sa fie tot timpul impreuna cu tine, fericirea sa te insoteasca la fiecare pas, dragostea sa-ti fie in permanenta la indemana iar norocul sa te astepte la fiecare colt. LA MULTI ANI!

La multi ani, sanatate, iubire, stima si respect din partea celor dragi. Realizarea scopurilor la infinit, impliniri frumoase.

Sa ai parte doar de momente si clipe de neuitat, sa obtii ceea ce iti doresti cu adevarat caci doar aceasta este singura cale spre implinire, realizare si fericire!!!

La multi ani pentru cea mai scumpa fiinta din viata mea, ingerasul meu pazitor, care m-a ocrotit de toate relele, cea care mi-a vegheat somnul, omuletul care m-a invatat ce e bine si ce e rau si nu mi-a dat voie sa renunt la visele si dorintele mele. Ea m-a invatat sa iubesc, sa daruiesc caldura si sa cred in Dumnezeu!

Îți doresc tot binele din lume, sa fii fericita, mereu cu zambetul pe buze, sa-ti dea Domnul cat mai multe veri frumoase pline de flori si sa nu uiti ca te iubim si te pretuim enorm!!!

Îți doresc ca ceea ce e frumos în visele tale să devina realitate, iar ceea ce e impecabil în gândul tău să completeze acele vise! La multi ani!

Sa fii la fel de liber ca vantul, la fel de sclipitor ca soarele, la fel de fericit ca florile, la fel de pasional ca furtunile. Sa fii orice, sa fii oricum, numai sa fii langa mine mereu. La multi ani!

