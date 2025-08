Povestea brandului „Dr. Holhoș”: de la un cabinet la numărul 1 în oftalmologie în România (P)

La sfârșitul lunii iunie, la Alba Iulia a fost inaugurat cel mai mare spital de oftalmologie din Transilvania, care urmează a fi una dintre foarte puținele unități medicale din țară unde se vor putea realiza intervenții de transplant de cornee.

Deschis sub brandul Dr. Holhoș, noul spital reprezintă un reper nu doar pe piața serviciilor medicale private din regiunea Transilvaniei, ci și pentru rețeaua Clinicilor Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de privată de oftalmologie din țară, cu șase unități, la care se adaugă 14 cabinete de optică medicală și, de acum, și un spital.

Această performanță a fost realizată pornind efectiv de la zero, fără niciun fel de sprijin de stat și fără a apela la investitori externi sau la credite bancare. Cum a fost, atunci, posibilă această reușită? Care a fost secretul?

Născut în 1983 în Alba Iulia, medicul Teodor Holhoș a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca în 2008, unde și-a finalizat și rezidențiatul în oftalmologie.

Începuturile au fost dificile, își amintește doctorul. „La terminarea rezidențiatului îmi doream foarte mult să profesez aici, în Alba, dar la spitalul de stat nu am fost dorit și acceptat. Așa că am intrat în practica privată și am deschis tot aici primul cabinet de optică medicală. Dar pentru mine visul era altul: să pot să operez, pentru că asta mi-am dorit dintotdeauna, încă din facultate, dar problema era că dotările pentru o clinică de chirurgie oftalmologică depășeau posibilitățile materiale pe care le aveam la momentul respectiv.”

Așa că medicului îi mai rămăsese un singur lucru de făcut: să strângă singur banii pentru o clinică de chirurgie oftalmologică. În paralel, a investit în cel mai important lucru pentru un profesionist în medicină: în pregătirea sa profesională, participând la stagii în SUA, Elveția, Germania și Franța.

Astfel, în 2011, dr. Teodor Holhoș a deschis primul său cabinet de optică medicală în orașul natal, Alba Iulia, iar în 2013 a inaugurat prima clinică oftalmologică din rețeaua „Dr. Holhoș”, cu scopul de a oferi servicii integrate: consultații, investigații și intervenții chirurgicale. Investiția a fost realizată integral din fonduri proprii, la fel ca toate cele care au urmat.

„Pe de altă parte, n-aș vrea să se creadă că am făcut chiar totul fără niciun ajutor”, spune dr. Holhoș. „Am avut întotdeauna lângă mine o echipă extraordinară de profesioniști, oameni foarte dedicați față de meserie, cu care mergem aproape în fiecare an la conferințe și stagii de pregătire în afara țării. Inclusiv cu asistentele. Andra, soția mea, a urmat studii de specialitate de management medical pentru a mă ajuta în munca mea, deși ea are o cu totul altă formație profesională. La fel, am avut șansa unei colaborări de lungă durată cu grupul ZEISS, un lider mondial în optică și robotică medicală, care ne-a sprijinit oferindu-ne posibilitatea de a plăti echipamentele în rate. Așa că, mă simt norocos că am avut alături de mine atât de mulți oameni.”

Până în 2024, rețeaua Dr. Holhoș s-a extins la șase clinici de chirurgie oftalmologică și 14 cabinete de optică medicală, toate amplasate în Transilvania: Turda (2017), Mediaș (2018), Sibiu (2021), Cluj-Napoca (2022) și Târgu-Mureș (2024). Clinica din Cluj-Napoca, cea mai mare din rețea, a fost lansată în urma unei investiții de circa 1,7 milioane de euro, contribuind în mod semnificativ la extinderea capacității operatorii la nivel regional.

În timpul scurs de la deschiderea primei clinici, dr. Holhoș a devenit primul chirurg oftalmolog din Transilvania care a realizat operația SMILE Pro de corecție a dioptriilor, în prezent cea mai avansată din lume.

Ritmul foarte rapid de dezvoltare a afacerii reflectă stilul propriu de lucru al medicului. Dr. Teodor Holhoș se numără printre cei mai activi oftalmologi din România, acesta realizând până în prezent peste 35.000 de operații de corecție a vederii. „Pare extraordinar de mult, dar în rețeaua noastră, intervențiile refractive sunt asistate de roboți cu laser, cum este Visumax 800, care scurtează timpul de oeprație la 7 secunde, iar la operațiile cu implant de cristalin, am devenit atât de eficienți încât eu personal reușesc să finalizez o operație în sub 3 minute. Așa că un chirurg cu experiență poate opera în mod obișnuit câteva zeci de cazuri pe zi. Într-un an, se adună mii”, explică medicul.

Azi, rețeaua Dr. Holhoș înseamnă numărul 1 în oftalmologie în România: cel mai mare număr de pacienți, cel mai mare număr de operații efectuate și preferința numărul 1 a pacienților de oftalmologie din România. „Dr. Holhoș” este cea mai mare rețea independentă de oftalmologie din România, cu clinici dotate complet, echipamente de top, echipe dedicate și rezultate care au plasat brandul pe prima poziție în clasamentul preferințelor pacienților din România, exemplu al unui model de dezvoltare în medicina din România.

