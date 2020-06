O nouă licitație pentru modernizarea a 8 blocuri la Alba Iulia, cartierul Cetate. Contract de 15,8 milioane lei

Mega-proiectul care va schimba complet circulația pe una dintre cele mai importante artere din municipiul Alba Iulia, pe traseul Gară – Cetate – Ampoi III, include, printre altele, eliminarea unor treceri de pietoni, realizarea unor noi treceri semaforizate și monitorizate video și relocarea mai multor stații de autobuz.

Vor dispărea treceri de pietoni din locuri cu trafic intens, pe unde locuitorii orașului s-au obișnuit să traverseze de zeci de ani.

Modificări importante vor fi operate la trecerile din zona Bulevardul Transilvaniei – cinematograful Dacia, zona Colegiului Militar, Dedeman, Ampoi III și în apropiere de Colegiul HCC.

Alba24 vă prezintă, pe secțiuni, cele mai importante modificări prevăzute în planul de situație – faza DALI, pe cele trei bulevarde: Încoronării, Revoluției 1989 și Republicii.

Una dintre cele mai importante schimbări se va produce pe Bulevardul Revoluției 1989, la intersecția / giratoriul cu Bulevardul Transilvaniei, o zonă intens circulată atât pietonal cât și auto.

Proiectul prevede eliminarea unei treceri de pietoni (cea dintre Cinema Dacia și BCR) și relocarea altor trei (una pe Bulevardul Revoluției 1989 și două pe Bulevardul Transilvaniei). Tot pe Bulevardul Revoluției 1989, în fața Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” – zona giratoriu strada Cloșca – se va realiza o nouă trecere de pietoni.

Pe Bulevardul Republicii, în zona giratoriului de la Dedeman (intersecția cu strada Gheorghe Șincai) se va elimina o trecere de pietoni.

Pe Bulevardul Încoronării se vor realiza mai multe treceri de pietoni noi, dintre care una în zona Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”.

Proiectul prevede și relocarea unor stații de autobuz (printre care se numără: Spital, Mercur, Stadion, Alsting și Ampoi III), potrivit planului de situație „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban – municipiul Alba Iulia – faza DALI”, realizat de FIP Consulting SRL din București.

Cum va arăta circulația rutieră, pietonală și cu bicicleta pe Bulevardul Încoronării, între Gară și intersecția cu strada Gheorghe Pop de Băsești (zona HCC).

Bulevardul Încoronării este o arteră de categoria a II-a, cu două benzi de deplasare pe sens și face parte din inelul I. Strada are două sectoare distincte: primul cu 14 m lăţime și 4 benzi de circulaţie cuprins între intersecţia cu strada Gheorghe Pop de Băsești (Macului) și până la sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Octavian Goga. Al doilea sector cuprins între sensul giratoriu și zona Gării are 2 benzi, iar spre final în zona Gării are 3 benzi de circulaţie pe sens despărţite de o zonă verde.

Trotuarele sunt realizate din pavaj/asfalt. Există parcări amenajate în alveolă, în fața cimitirului și în zona Gării. Staţiile de autobuz sunt amenajate cu pavaj în fața cimitirului sau direct pe stradă.

Pe traseul investigat se găsește o intersecţie giratorie. În amplasamentul studiat există canalizare pluvială.

Bordurile sunt degradate iar carosabilul are degradări de tipul fisurilor, crăpăturilor, mai ales pe benzile marginale pe primul sector. Au fost efectuate colmatări cu mastic. Pe sectorul al doilea degradările sunt mult mai accentuate, existând denivelări, tasări mai mari.

Principalele schimbări:

– În zona Gării CFR se va amplasa o stație de închiriat biciclete electrice cu 50 docuri – 35 biciclete.

– Pista pentru bicicliști, pe sensul spre Cetate, va fi realizată lângă partea carosabilă (spre zona verde ce separă cele două sensuri).

– Două noi treceri de pietoni vor fi amplasate pe Bulevardul Încoronării, (sensul spre Gară, în zona depozit Oancea) și strada Traian. Acestea vor fi semaforizate (semafor pietoni cu buton) și monitorizate video (trei camere CCTV).

– O stație de închiriat biciclete electrice va fi amplasată în zona stăzilor Traian – Take Ionescu, cu 30 docuri – 20 biciclete.

– Trecerile de pietoni aflate în zona giratoriului de la Cimitirul Eroilor (Bulevardul Încoronării și strada Octavian Goga) vor fi semaforizate (semafor pietoni cu buton) și monitorizate video (patru camere CCTV).

– Din zona sensului giratoriu spre Cetate, pistele pentru bicicliști vor fi prevăzute pe partea carosabilă.

– O stație de închiriat biciclete electrice (15 docuri, 10 biciclete) va fi amplasată în zona intersecției cu strada Apulum.

– Trecerea de pietoni aflată în zona intersecției cu strada Cetății va fi semaforizată (semafor pietoni cu buton) și monitorizată video (o cameră CCTV).

– Între intersecția cu strada Cetății și cea cu străzile Lalelelor și Crișan se va mai amplasa încă o trecere pentru pietoni, pe lângă cea existentă. Astfel, cele două treceri vor fi semaforizate (semafor pietoni cu buton) și monitorizate video (două camere CCTV).

– O nouă trecere de pietoni va fi amplasată pe Bulevardul Încoronării, în zona Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan – intersecția cu strada Gheorghe Pop de Băsești. La rândul său, aceasta va fi semaforizată (semafor pietoni cu buton) și monitorizată video (două camere CCTV).

Cum va arăta circulația rutieră, pietonală și cu bicicleta pe Bulevardul Revoluției 1989, între intersecția cu strada Lalelelor (Lidl) și intersecția cu strada Calea Moților (Stadion)