O provocare de bun gust la Theodora Golf Club: mănânci, te relaxezi și poți câștiga o lecție de golf (P)

Deși Theodora Golf Club este recunoscut pentru cel mai mare teren de golf din țară, la standarde profesioniste, cu 18 parcursuri, restaurantul The View își întâmpină oaspeții indiferent dacă sunt sau nu jucători de golf.

Cu un meniu variat, o atmosferă relaxantă, o panoramă superbă și servicii impecabile, The View este locul ideal pentru cine rafinate, prânzuri de afaceri sau pur și simplu momente petrecute în compania celor dragi.

În perioada 20 februarie și 31 martie 2025, fiecare masă servită la The View devine o incursiune în lumea bunului gust, a rafinamentului și a experiențelor autentice pentru că toți clienții săi vor avea șansa de a câștiga o lecție privată de etichetă și introducere în golf, pentru două persoane. Fără a fi nevoie de experiență anterioară, câștigătorii lecției private vor avea ocazia să descopere regulile de bază ale acestui sport nobil, să înțeleagă codul de etichetă pe teren și să exerseze primele lovituri sub îndrumarea instructorilor profesioniști ai clubului.

„Theodora Golf Club este deschis tuturor, nu doar jucătorilor de golf, și ne bucurăm să oferim un loc unde ospitalitatea, natura și gastronomia se îmbină armonios. În această perioadă, restaurantul The View le oferă pasionaților de gastronomie delicioasa provocarea unui meniu în care ispitele bucătăriei gourmet se lasă descoperite, în combinație cu o șansă inedită de a câștiga o lecție de golf în doi, sub îndrumarea instructorilor noștri profesioniști.

Prin această campanie ne dorim să deschidem porțile acestui univers exclusivist – golful – pentru toți cei care ne vizitează, oferindu-le o experiență autentică, completată de ospitalitatea noastră bine-cunoscută”, afirmă Debora Cordea, Resort Manager Theodora Golf Club.

Restaurantul The View este un reper pentru iubitorii gastronomiei rafinate, fiecare detaliu al meniului fiind atent gândit pentru a satisface cele mai exigente gusturi. Recenziile extraordinare, datorate servirii impecabile și politeții ospătarilor, sunt în aceeași măsură rezultatul expertizei în cultura culinară prin care chef-ul restaurantului The View înțelege în profunzime relațiile și reacțiile ce se produc între ingredientele și condimentele ce intră în compoziția preparatelor autentice. Chef Ioan Oană, artizanul preparatelor din bucătăria The View, de la Theodora Golf Club explică faptul că: „Meniul nostru este gândit ca o poveste a gusturilor, a texturilor și a aromelor. Punem accent pe ingrediente de cea mai bună calitate, gătite cu respect pentru tradiție, dar și cu dorința de a oferi ceva nou. Vrem ca fiecare farfurie să fie o experiență în sine”.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor peste șapte ani de la inaugurare, resortul din inima Transilvaniei a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

Despre Theodora Golf Club

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect. Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m.

Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 14 vile de lux cu 82 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 130 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, un Lounge Bar și restaurantul The View, cu specific internațional à la carte cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Copiii se pot bucura de o experiență memorabilă și plină de distracție la Poppy’s Playground, locul de joacă în aer liber din incinta resortului. Aici, cei mici pot explora în siguranță, sub supravegherea părinților, și își pot face noi prieteni. De asemenea, spațiul este ideal pentru organizarea unor petreceri spectaculoase dedicate copiilor.

