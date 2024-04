Pedeapsă mai blândă la Curtea de Apel pentru un consilier local PNL Sebeș, prins beat la volan. Cum a fost schimbată sentința

Curtea de Apel Alba Iulia a schimbat pedeapsa unui consilier local PNL din Sebeș, condamnat pentru conducere sub influența alcoolului.

Este vorba despre Radu Călin Șerbănescu, condamnat în primă instanță, la închisoare cu suspendare. În data de 17 aprilie 2024, magistrații instanței superioare au admis apelul făcut de acesta.

Șerbănescu este un vechi consilier local din partea PNL Sebeș, fiind ales prima dată în anul 2000. În PNL Sebeș a fost vicepreședinte, dar și președinte interimar.

Din anul 2008 este șef de sucursală la APA CTTA Sebeș.

O primă condamnare a venit în data de 27 decembrie 2023. Atunci sentința a fost dată de Judecătoria Sebeș.

În primă instanță a fost condamnat la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare.

Prins beat la volan

Fapta pentru care a fost condamnat în instanță a avut loc în data de 1 martie 2023. Atunci, potrivit motivării instanței, ”a condus autoturismul marca VW cu numărul pe drumul public- DJ 106 M, având la ora 18:25 o concentrație de 2,88 g%0 alcool în sânge, iar la ora 19:25 o concentrație de 2,60 g%0 alcool în sânge”.

Când a fost oprit și testat cu etilotestul, ”a rezultat o alcoolemie în aerul expirat de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se mai arată în documentul citat.

În fața anchetatorilor acesta a declarat că ”a consumat 0,5 l de bere, iar ulterior aproximativ 1 litru vin, fără aport alimentar”, au mai notat magistrații în motivare.

Pedeapsa mai blânda la Curtea de Apel Alba Iulia

Magistrații au admis apelul făcut de consilierul local. Aceștia au micșorat pedeapsa, dar au și schimbat din suspendare, în amânare. Mai exact, Șerbănescu, nu va avea cazier, iar pedeapsa nu va figura, dacă timp de doi ani nu va încălca legea.

”Admite apelul formulat de inculpatul ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN. Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul modului de individualizare a pedepsei aplicate (…) stabileşte inculpatului ȘERBĂNESCU RADU CĂLIN (….) pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (…) amână aplicarea pedepsei de 1 an și 3 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit, de 2 ani”, se arată în motivarea instanței.

Decizia instanței superioare a fost definitivă.

