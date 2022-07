PERSEIDE 2022 – ploaie de stele: când va putea fi observat fenomenul astronomic. Spectacol pe cerul de vară

Calendar ortodox august 2022. Luna august are 31 de zile, ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore. În limbajul popular, luna august mai este denumită și Gustar. În luna august sunt mai multe sărbători ortodoxe cu cruce roșie sau cruce neagră.

Cele mai importante sunt Schimbarea la Față a Domnului, Adorrmirea Maicii Domnului ( Sfanta Maria Mare) și Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul

6 August-Schimbarea la Fata a Domnului (dezlegare la peste)- Obrejenia sau Probejenia

Schimbarea la Fata a Domnului este praznuita pe 6 august. Schimbarea la Fata este cunoscuta in popor si sub denumire de Probojenia. Primele reprezentari iconografice ale Schimbarii la Fata sunt din secolul al VI-lea: mozaicul din Biserica „Sfantul Apolinarie“ din Ravenna si cel din Manastirea „Sfanta Ecaterina“ din Sinai.

Obrejenia sau Probejenia, așa cum este cunoscută în folclorul tradițional, sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului marchează începutul toamnei. De-acum nu mai e voie la scăldat în ape curgătoare, nici la spălat rufe la râu.

15 august: Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare

Una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii creştine, Adormirea Maicii Domnului sau Sântămaria Mare, este prăznuită în 15 august. Marchează trecerea de la vară la toamnă şi totodată Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor.

Din 15 august se deschide şi sezonul nunţilor, acesta ţinând până la intrarea în postul Crăciunului. Perioada dintre Sfânta Marie Mare (15 august) şi Sfânta Marie Mică (8 septembrie) mai este cunoscută în popor şi sub denumirea de Între Sântămării. Această perioadă, spune tradiţia, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă.

29 August: Tăierea capului Sfantului Ioan Botezatorul

În ziua de 29 august, când se prăznuiește Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, există credința în popor că nu trebuie să se folosească cuțitul, totul se rupea cu mâna.

Nu se mănâncă varză, căci se spune că lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul pe varză de 7 ori şi a înviat. În popor se vorbea și de începerea unui post, numit „de la cruce până la cruce”, un post care ținea până pe 14 septembrie (Înălțarea Sfintei Cruci), neconsemnat în calendarul creștin, care avea rolul de a-i curăți pe cei care au săvârșit omoruri sau alte păcate grave.