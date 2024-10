PNL Alba a contestat la Tribunal listele AUR pentru parlamentare. Motivul: Pe documente apare doar o semnătură în loc de două

PNL Alba a contestat și a cerut invalidarea listelor candidaților AUR Alba la alegerile parlamentare. Contestația a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Alba și a fost judecată de magistrații instanței, în data de 19 octombrie.

Motivul care a stat la baza contestației este legat de semnăturile de pe lista înaintată la BEJ de către cei de la AUR.

Mai exact PNL Alba a susținut că lista înaintată de cei de la AUR este invalidă dintr-un simplu motiv: nu ar fi fost semnată de către cei doi președinți ai partidului AUR.

În documentele depuse de AUR se regăsește doar semnătura lui George Simion și drept urmare, au atacat listele.

Cum s-au apărat în instanță politicienii lui Simion

În fața magistraților din Alba, reprezentanții AUR Alba au spus că listele sunt semnate corect din simplul fapt că AUR are un singur președinte, în persoana lui Simion.

”Cu privire la conţinutul contestaţiei formulate, arată că, în esenţă contestaţia se fundamentează pe argumente politice şi nu juridice. Contestatorul invocă faptul că lista de candidaturi nu a fost semnată şi de către celălalt co-preşedinte, în speţă Claudiu Târziu. Or, Partidul AUR nu are doi preşedinţi, ci are un singur preşedinte, respectiv domnul George Simion care a semnat cele două documente, astfel că ele sunt valide.

Pe de altă parte, candidaţii sunt emanaţi, sunt validaţi de partid. Or, contestaţiile nu s-au făcut de către membrii din cadrul partidului, ci sunt făcute de o terţă persoană care nu face parte din structurile partidului”, au menționat reprezentanții AUR în instanță.

Decizia magistraților

Magistrații Tribunalului Alba au analizat documentele depuse de AUR Alba și au concluzionat că acestea sunt legal întocmite. Mai exact, potrivit legii ”propunerile de candidaţi pot fi semnate fie de conducerea partidului, fie de persoanele desemnate pentru a le semna, nu doar de conducerea partidului”, au menționat judecătorii Tribunalului.

Drept urmare, au respins contestația formulată de PNL Alba.

