Premiile Oscar 2025: „Anora” a fost declarat cel mai bun film. Lista completă a câștigătorilor

Premiile Oscar 2025: „Anora” este marele câștigător. Din cele șase nominalizări, filmul lui Sean Baker a reușit să câștige cinci premii, inclusiv pentru cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și marele premiu, cel mai bun film.

La cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar, filmul independent Anora a fost marele câștigător al serii, adjudecându-și premiul pentru cel mai bun film.

Regizat de Sean Baker, filmul spune povestea unei dansatoare exotice din Brooklyn care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus, într-un scenariu ce evită clișeele de basm și păstrează un ton autentic și provocator.

Adrien Brody a primit statueta pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din filmul „The Brutalist”.

Premiile Oscar 2025: Lista Câștigătorilor

Cel mai bun film – Anora

Actor în rol principal – Adrien Brody, The Brutalist

Actriță în rol principal – Mikey Madison (foto), Anora

Actor în rol secundar – Kieran Culkin, A Real Pain

Actriță în rol secundar – Zoe Saldaña, Emilia Perez

Film de animație – Flow, Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens și Gregory Zalcman

Scurtmetraj de animație – In the Shadow of the Cypress, Shirin Sohani și Hossein

Molayemi

Imagine – Lol Crawley, The Brutalist

Design de costume – Paul Tazewell, Wicked

Regie – Sean Baker, Anora

Documentar de lungmetraj – No Other Land, Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal și Yuval Abraham

Documentar de scurtmetraj – The Only Girl in the Orchestra, Molly O’Brien și Lisa Remington

Montaj – Sean Baker, Anora

Premiile Oscar 2025: Film internațional – Brazilia, I’m Still Here

Machiaj și coafură – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon și Marilyne Scarselli, The Substance

Muzică originală – Daniel Blumberg, The Brutalist

Cântec original – „El Mal”, Emilia Pérez (Muzică de Clément Ducol și Camille; Versuri de Clément Ducol, Camille și Jacques Audiard)

Scenografie – Nathan Crowley și Lee Sandales, Wicked

Scurtmetraj live-action – I’m Not a Robot, Victoria Warmerdam și Trent

Sunet – Dune: Part Two, Gareth John, Richard King, Ron Bartlett și Doug Hemphill

Efecte vizuale – Dune: Part Two, Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe și Gerd Nefzer

Scenariu adaptat – Peter Straughan, Conclave

Scenariu original – Sean Baker, Anora

