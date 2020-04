Program de 4,5 miliarde euro din fonduri UE pentru sănătate. Ce a obținut România în urma negocierilor cu Comisia Europeană

Furnizorul de telefonie, internet și/sau televiziune are dreptul să modifice clauze din contractul încheiat cu un client (servicii oferite, tarife, mod de tarifare etc.), dar are obligația să-l informeze anterior, potrivit ANCOM.

Informarea se face prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora.

În acest interval, dacă persoana nu este de acord cu modificările anunţate, poate renunţa la contract fără a plăti despăgubiri pentru rezilerea anticipată a acestuia.

Furnizorul trebuie să transmită notificarea prin: scrisoare, fax, e-mail sau SMS ori contul de client de pe site-ul furnizorului, caz în care va fi însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării.

Dacă furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu ta informat despre posibilitatea de a înceta contractul fără penalităţi, ANCOM poate lua măsuri.

Încetarea unui contract încheiat cu un furnizor de telefonie se poate realiza în condiţiile prevăzute în acest document. Totuşi, este posibil ca furnizorul, în urma unei negocieri directe cu tine, să accepte încetarea contractului şi în alte condiţii decât cele menţionate în contract.

Dacă te-ai hotarât să renunţi la serviciile unui furnizor, citeşte contractul, verifică dacă a expirat perioada iniţială (sau ce penalități se aplică dacă aceasta nu a expirat), modalităţile în care poţi depune o cerere de încetare a contractului, precum și termenul în care furnizorul va da curs solcitării tale, informează ANCOM.

Unii furnizori îţi dau posibilitatea să le comunici solicitarea ta de reziliere şi telefonic. Cu toate acestea, este preferabil să faci o cerere în scris, transmisă prin poştă, cu confirmare de primire, sau să o depui la un punct de lucru/magazin al furnizorului şi să primeşti un număr de înregistrare. De asemenea, ia în calcul şi faptul că unii furnizori condiţionează procesarea cererii de reziliere de returnarea echipamentelor oferite în custodie/chirie şi de plata unor eventuale datorii.

Ai și opțiunea să-ți portezi numărul de telefon, adică să-ți schimbi furnizorul dar să-ți păstrezi numărul de telefon. Atenție! Cererea de portare este în același timp și o cerere de încetare a contractului pe care îl ai cu furnizorul la care vrei să renunți. Prin urmare, verifică prevederile referitoare la încetarea contractului încheiat cu acesta. Portarea nu te scutește, de exemplu, de plata taxelor de reziliere anticipată.

sursă: infocentru.ancom.ro