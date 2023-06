Programul Casa Verde Fotovoltaice: Parohiile pot depune cereri pentru instalarea panourilor solare, începând de marți dimineața

Unităţile de cult din toată ţara se vor putea înscrie în aplicaţia informatică destinată Programului Casa Verde Fotovoltaice începând de marţi dimineaţa, de la ora 10:00, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Înscrierile se vor realiza în perioada 27 – 29 iunie 2023 sau până la epuizarea bugetului alocat de 17,5 milioane de lei.

„Pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicaţiei informatice, recomandăm accesarea link-ului https://depunerefotovoltaice.afm.ro/ şi de pe pagina de Facebook a AFM. Înscrierea solicitantului se va face prin completarea unor câmpuri predefinite şi încărcarea documentelor necesare.

Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicaţie. Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicaţie nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior”, a transmis AFM, într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” dedicat persoanelor fizice s-a încheiat în 22 iunie.

Programul are o finanţare totală pentru acest an de 1,75 miliarde de lei care se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei pentru fiecare proiect, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

