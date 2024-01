Protest în administrația din Alba: Lista celor 20 de primării din județ, ai căror angajați intră în grevă

Protest în administrația din Alba: angajații din 20 de primării din județ intră în grevă, anunță sindicatele.

O parte din angajații primăriilor din mai multe localități din Alba vor intra marți și miercuri în grevă de avertisment, iar din 5 februarie vor intra în grevă generală, potrivit Federației Salariaților din Administrația Publică Locală și Centrală.

Este vorba despre de angajații dintr-un număr de 20 de primării din Alba, potrivit datelor obținute de Alba24.

Protestul va dura câte două ore, dar ulterior, se va transforma într-o grevă generală.

Protest în administrația din Alba: Lista celor 20 de primării din Alba ai căror angajați intră în grevă

Bucerdea Grânoasă – 9 angajați

Cenade – 8 angajați

Unirea – 15 angajați

Jidvei – 23 de angajați

Cetatea de Baltă – 16 angajați

Crăciunelu de Jos – 7 angajați

Hopârta – 8 angajați

Valea Lungă – 14 angajați

Cergău – 8 angajați

Mirăslău – 7 angajați

Stremț – 11 angajați

Doștat – 4 angajați

Poșaga – 10 angajați

Horea -12 angajați

Livezile – 9 angajați

Săliștea – 14 angajați

Șugag – 14 angajați

Lopadea Nouă – 8 angajați

Noșlac – 12 angajați

Sâncel – 9 angajați

La nivel național, numărul primăriilor care se raliază protestului ajunge la 813.

Ce nemulțumiri au bugetarii

Sindicaliștii atrag atenția că regimul de salarizare reglementat ca urmare a intrării în vigoare a OUG 115/2023

”instituie o discriminare negativă flagrantă a personalului salariat din administrația publică locală, ale cărui salarii sunt <înghețate> la nivelul anului 2021 + 5%

față de toate celelalte familii ocupaționale bugetare cuprinse în anexele I-VIII ale legii-cadru a salarizării, salarizate la nivelul anului 2022 + 5%”.

Aceștia evidențiază ”impactul profund negativ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023, prin care, pentru al cincilea an consecutiv, Guvernul împiedică în mod neconstituțional aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri bugetare”.

Protest în administrația din Alba: Calendarul protestelor

Marți, 30 ianuarie sau miercuri 31 ianuarie 2024, în funcție de programarea negocierilor la Guvern, este pregătită grevă de avertisment de două ore.

În cazul în care demersurile nu vor avea succes, se propune declanșarea grevei generale pentru luni, 5 februarie 2024.

Grevă în aministrație: Revendicări

Revendicarea principală este aplicarea întocmai în administrația publică locală a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sindicaliștii mai solicită:

adoptarea de urgență a noii legi a salarizării, în concordanță cu angajamentele României din PNRR dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară):



Metodologia propusă pentru recalcularea salariilor se va baza pe:

revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare

reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația locală, corespunzătoare funcțiilor publice și funcțiilor contractual revizuirea sistemului de acordare a sporurilor și plafonarea sumei sporurilor la 20% din salariul de bază.

Noul cadru juridic va fi pus în aplicare în același timp pentru toate categoriile profesionale, pentru a se evita apariția unor noi dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public”, se precizează într-un document SCOR.

Sindicaliștii mai cer reformarea sistemului de finanțare a bugetelor locale. ”În ansamblul său, administrația publică locală este poziționată într-o subfinanțare cronică și sistematică”, spun sursele citate.

Context

„De un an și jumătate am obosit să tot scriem Ministerului Dezvoltării, care e ministerul nostru tutelar, Ministerului Muncii. Am scris sistematic și primului-ministru, Ministerului de Finanțe, inițiatorul ordonanțelor-trenuleț, tuturor cinci. Cheile sunt la Finanțe și la Guvern“, a precizat Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor (SCOR), potrivit adevarul.ro.

„Ordonanța ne discriminează din nou și suntem singura familie ocupațională bugetară în spatele tuturor. Suntem condamnați la niște salarii pe care nu vi le puteți imagina. Mai mult de jumătate de primăriile din țară au venitul net al viceprimarului, adică cea mai înaltă treaptă de salarizare, mai mic decât al muncitorului necalificat din construcții. Iar asta prevede legea, nu sunt cazuri sporadice. Dacă viceprimarul ia acest salariu, vă dați seama de veniturile celor din subordine“, a precizat Cârlan.

