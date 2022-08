Şcoala generală din Bistra va fi reabilitată, modernizată și extinsă. Licitația pentru lucrări, lansată în SEAP

Şcoala generală cu clasele I-IV din comuna Bistra va fi modernizată, reabilitată și extinsă, pentru a asigura copiilor condițiile optime pentru învățământ. Investiția se ridică la suma de peste 590.000 de lei.

Primăria Bistra a lansat marți, 23 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrări de reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-IV, comuna Bistra – rest de executat.

Valoarea totală estimată a lucrărilro este de 595.296,99 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, până în prezent, Primăria a derulat și finalizat procedurile de atribuire a contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, respectiv verificarea tehnică a proiectării și dirigenție de șantier.

Terenul pe care se va realiza investitia este situat în intravilanul comunei Bistra, în zona centrală și are o suprafață de 1.493 mp. Parcela are front la strada Nicolae Ganea, unde este accesul auto și pietonal. Clădirea școlii cu clasele I-IV are un regim de înălțime – P (parter). Suprafața utilă a clădirii este de 492,17 mp.

Potrivit proiectului, se propun următoarele lucrări:

realizarea unui grup sanitar adecvat în locul unei săli de clasă

realizarea unei centrale termice (extindere)

realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii în conformitate cu normele în vigoare

amenajarea exterioară cu trotuare

Clădirea nouă va avea o suprafață utilă popusă de 508,23 mp.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google News