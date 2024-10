Scrisoare deschisă adresată președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel. Investitorii din Șureanu, exasperați pe tema drumului de acces

Investitorii din zona Șureanu au transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Scrisoarea vine înaintea deschiderii sezonului turistic de iarnă la Domeniul Schiabil Șureanu și are ca subiect o problemă care apare an de an: drumul de acces spre Luncile Prigoanei și Poarta Raiului.

Drumul de la Barajul Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului, care face legătura între Transalpina și Domeniul Schiabil Șureanu, a fost preluat de la Romsilva de Primăria Șugag.

Cu toate acestea, problema nu s-a rezolvat. Turiștii evită această zonă superbă din cauza drumului de acces.

Proprietarii pensiunilor și afacerilor din zonă transmit în fiecare an apeluri către administrația județeană.

Scrisoarea investitorilor

”Domnule președinte Ion Dumitrel,

Vă adresăm aceste rânduri cu convingerea că sunteți un om care înțelege și apreciază importanța turismului și a activităților conexe pentru județul Alba.

De altfel, ne bucură recentele dumneavoastră declarații cu referire la acest domeniu, făcute odată cu lansarea standului de turism al județului Alba, dar, în egală măsură, ne copleșește realitatea cu care ne confruntăm toți antreprenorii din turism, peste 200 ca număr, din zona Munților Șureanu.

Ați inaugurat recent o investiție importantă, recepționând Transapuseana.

E un lucru deosebit, dar știm cu toții că potențialul investițiilor HORECA din zonă nu satisface, nici pe departe, noua perspectivă.

Cu alte cuvinte, e bine că s-a făcut ceva cu banii europeni destinați drumului spre Șureanu, dar nu vedem nici o rezolvare față de neajunsul permanent cu care ne confruntăm, de ani buni, accesul la Mănăstirea Oașa, Luncile Prigoanei și la facilitățile turistice existente în această zonă.

De anul trecut, acest drum a intrat în proprietatea primăriei Șugag. Ceea ce a făcut posibilă intervenția la profilarea și repararea drumului, inclusiv cu fonduri de la Consiliul Județean.

Din păcate, mai trece peste noi un sezon turistic în care bunele intenții nu ține loc de un drum pe care turiștii să circule confortabil și în siguranță, iar afacerile din portofoliul turistic al acestei zone se vor confrunta cu aceeași problemă, într-o perioadă suficient de grea din punct de vedere economic.

E inutil să avem notorietate media, să arătăm românilor și străinilor frumusețile naturale ale zonei, în orice element de promovare, dacă nu garantăm prilejul ca toți cei care află despre ele să ajungă să le viziteze.

Domnule președinte, avem aici un potențial unic, dublat de oameni inimoși care, până acum, prin efortul propriu, au făcut ca lucrurile să evolueze și turismul să însemne cu adevărat dezvoltare.

Vă solicităm respectuos să vă concentrați efortul pentru ca succesul să fie deplin prin, cel puțin, repararea și întreținerea drumului spre Lunci.

E o cerință justă, cu atât mai mult cu cât, azi, aveți și cadrul legal. Suntem convinși că știți aceste probleme și avem încredere că veți pune lucrurile pe făgașul normal.

Vă dorim succes în activitate!

Investitorii din zona Luncile Prigoanei și Poarta Raiului”

Lista semnatarilor:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News