Sensuri unice pe străzile Mărășești și Gheorghe Doja, la ieșirea din Alba Iulia spre Ciugud, până la barieră. Ce spune primarul

Primăria Alba Iulia va realiza în curând mai multe schimbări importante în ceea ce privește desfășurarea traficului la intrarea/ieșirea din municipiu, spre și dinspre șoseaua de centură, în zona trecerii la nivel cu calea ferată.

Mai exact, administrația locală va începe de săptămâna viitoare montarea indicatoarelor rutiere pentru sensuri unice pe străzile Mărășești și Gheorghe Doja, pentru fluidizarea traficului. Astfel, se dorește ca circulația rutieră la intrarea/ieșirea din municipiu să se desfășoare după noile reguli de la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie.

Propunerea agreată de Primărie și Poliția Rutieră este:

pe strada Mărășești – sens unic de ieșire din oraș, spre șoseaua de centură/Ciugud

pe strada Gheorghe Doja – sens unic de intrare în oraș, cu o porțiune de 80 de metri drum tehnic, lângă calea CFR

O porțiune din strada Gheorghe Doja, respectiv cea aflată între intersecția cu strada Mărășești și sensul giratoriu de pe strada Tudor Vladimirescu, va rămâne cu dublu sens.

Potrivit reprezentanților administrației locale, noile indicatoare rutiere ar urma să fie montate începând de săptămâna viitoare, iar de la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie noile sensuri unice vor fi date în funcțiune.

De asemenea, la nivel de discuții este și instituirea unui sens unic pe strada București, pe direcția intrării în oraș.

„Pe strada Mărășești, vă spun cu toată sinceritatea, este cel mai infernal trafic poate din municipiu. Odată cu construcția autostrăzii, cu reabilitarea și modernizarea căii ferate, din nefericire s-a dat la momentul acela autorizație fără să se rezolve trecerea la calea ferată. Culmea, este singura din municipiu și nu s-a făcut un pasaj cum s-a făcut la Sântimbru sau în alte părți (…)

Singura soluție este un sens unic, care cumva va înjumătăți traficul. O făceam de anul trecut, dar am avut următoarea problemă. Făceam pe Mărășești sens unic la intrare sau la ieșire și pe Gheorghe Doja alternativa. Dar din păcate acolo sunt 80 de metri în lungul căii ferate care nu sunt în proprietatea municipiului ci în proprietatea CFR-ului. Am vrut să-l cumpărăm, să-l concesionăm, m-am izbit de faptul că nu vor să-l dea pentru că e drum tehnic. Am găsit o soluție, prin care să ne lase să putem să-l modernizăm, să reglementăm circulația acolo.

Acea porțiune este încă drum de pământ, am început să tăiem vegetația. (…) Vom rotunji acea curbă spre dreapta, cum intri din centura orașului spre municipiu și va fi sens unic Gheorghe Doja, sens unic Mărășești. Cele două artere vor rămâne cu dublu sens pentru ca riveranii să nu ocolească foarte mult și să poată să ajungă la casele lor. (…)

Același lucru mi-l doresc și pentru strada București, dar aici încă suntem în studiu. Am avut o discuție cu Poliția Rutieră, sunt de acord și vom porni să punem semnele. Sigur, în prima lună va fi o simulare, dacă lucrurile nu merg, nu sunt în regulă, vom reveni. (…)

Acolo unde vom crea sens unic, categoric va rămâne parcare doar pe o singură parte, sau poate pe niciuna. (…) Cel puțin eu am 10-12 străzi notate, pe care va trebui să le reglementăm în acest an, în general în orașul de jos”, a explicat primarul Gabriel Pleșa, joi, într-o conferință de presă.

