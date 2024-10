Sergiu Pașca, savantul din Aiud, a primit 2 distincții mondiale în acest an. New York Times: Vizionar în medicină și știință

Sergiu Pașca, savantul originar din Aiud, a primit în acest an două distincții importante la nivel mondial.

Este vorba despre:

Schaller Award in Translational Neuroscience, FENS

ISSCR Momentum Award, International Society for Stem Cell Research

Premiul Fundației Chica și Heinz Schaller în domeniul neuroștiinței translaționale recunoaște realizările semnificative ale lui Sergiu Pașca în domeniul științei translaționale și, în special, pe cele în care înțelegerea fundamentală și conceptuală a sistemului nervos.

”Profesorul Sergiu Pașca de la Universitatea Stanford a deschis calea dezvoltării de modele organoide și asambloide autoorganizate, bazate pe tulpini, ale sistemului nervos uman și le-a aplicat sistematic pentru a descoperi mecanismele tulburărilor neuro-psihiatrice grave, cu scopul de a dezvolta noi terapii” arată Standford Bio, într-un articol consultat de Alba24.

Aceste abordări revoluționare schimbă modul în care înțelegem tulburările neuro-psihiatrice care afectează sugarii și copiii și permit deja dezvoltarea de terapii pentru aceste afecțiuni, mai precizează articolul.

La Stanford, el a elaborat un program de cercetare unic care combină neuroștiințele riguroase in vivo și in vitro, biologia celulelor stem și farmacologia pentru a construi și deconstrui etapele inaccesibile anterior ale funcției neuronale umane în sănătate și boală.

Reprezentanți Fundației au mai apreciat și că Sergiu Pașca a descoperit baza moleculară și celulară a sindromului Timothy utilizând organoizi, asambloizi și studii de transplant.

Savantul originar din Aiud, Sergiu Pașca, a primit ISSCR Momentum Award

El a primit și ISSCR Momentum Award, International Society for Stem Cell Research, scrie Bioengineer.org.

Societatea Internațională pentru Cercetarea Celulelor Stem (ISSCR) va prezenta premiul ISSCR Momentum Award din acest an lui Sergiu P. Pașca, M.D., Kenneth T. Norris, Jr. Professor and the Uytengsu Director of Stanford Brain Organogenesis, Stanford University, U.S.A.

Premiul recunoaște realizările excepționale ale unui cercetător aflat la jumătatea carierei, ale cărui cercetări inovatoare au stabilit un domeniu major de cercetare legat de celulele stem cu o traiectorie puternică pentru succesul viitor.

A fost numit un vizionar în medicină și știință de către New York Times.

A fost prezentat ca medic-cercetător de Nature Medicine, a fost cercetător NYSCF Robertson și speaker TED 2022.

A primit Premiul Vilcek, Premiul Altman pentru Neuroștiința Dezvoltării, Premiul Daland din partea Societății Filozofice Americane, Premiul IBRO-Kemali și alte recunoașteri prestigioase.

