Subprefectul PSD Corneliu Mureşan a anunțat că demisionează. Vrea să candideze la preşedinţia Consiliului Judeţean Alba

Subprefectul de Alba, Corneliu Mureșan, a anunțat joi că și-a dat demisia din funcție. Acesta va candida la preşedinţia Consiliului Judeţean, din partea PSD.

Acesta era obligat, potrivit legii, să își dea demisia din funcția de subprefect pentru a putea candida la șefia CJ.

„E timpul unui schimb de generații la Consiliul Județean Alba, astfel încât să facem mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni!

Mi-am dat demisia din funcția de subprefect și, în aceste zile, am finalizat procedurile legale prin care mi-am încheiat activitatea în cadrul Instituției Prefectului.

Este un gest corect și normal deoarece am decis să candidez la alegerile din acest an pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba. Le mulțumesc tuturor angajaților prefecturii pentru colaborare și îi asigur că a fost o onoare să îi am colegi în această perioadă.

În mandatul meu de subprefect, am încercat și cred că am reușit să reprezint cu profesionalism Guvernul României în județul Alba, să fiu un partener deschis pentru instituțiile deconcentrate și să fiu un sprijin pentru oamenii din toate comunitățile locale.

M-a întrebat cineva de ce vreau să candidez împotriva lui Ion Dumitrel, care este supranumit „Dumnezeul Județului Alba”. Îi asigur pe toți că sunt cât se poate de serios în această competiție electorală și cred că a venit momentul să facem schimbul de generații la Consiliul Județean.

Ion Dumitrel, Teodor Atanasiu sau Eugen Popa au reprezentat fiecare o parte din istoria județului, în perioada în care au fost președinții Consiliului Județean.

Însă, e timpul ca în administrația județeană să facem schimbul de generații și să construim un viitor mai bun pentru toate comunitățile din județul Alba.

Sunt la vârsta la care cred că nu mai e timp de pierdut și trebuie să începem acum să dăm o nouă viziune dezvoltării județului Alba. Eu cred că pot să fac mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni”, a scris Corneliu Mureșan, pe pagina de Facebook.

