Tichete de vacanță 2023: ce valoare au în acest an și cine le primește. Condiții

Tichete de vacanță 2023: și în acest an, bugetarii vor primi tichete de vacanță. Condițiile de acordare au fost confirmate de Ministerul Finanțelor.

Angajații din instituțiile de stat vor primi vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei brut. Ministerul Finanțelor a făcut precizări la solicitarea edupedu.ro.

„Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat”, a transmis Ministerul Finanțelor, pentru sursa citată.

Tichete de vacanță 2023: condiții de acordare

Potrivit Ordinului 3498/2022, voucherele de vacanță se acordă personalului încadrat în în unitățile/ instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/ coordonarea acestuia, care a desfășurat activitate în anul curent, indiferent de durata acesteia.

În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanță sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligația de a depune la unitate/instituție o declarație, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcția de bază.

Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

Dacă salariatul are activitate la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi acordă voucherele de vacanță.

Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.

Ce este interzis

utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute

comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.

