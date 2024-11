Tineri din Iran, Israel, Iordania, Serbia și Republica Moldova, în vizită la Aiud. Acțiuni de promovare a valorilor de patrimoniu

O delegație de tineri din Iran, Israel, Iordania, Serbia și Republica Moldova a fost prezentă, vineri, la Aiud.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul campaniei UNESCO – World Heritage Volunteers 2024 Campaign – Working on the future.

”Am primit astăzi vizita unei delegații formată din tineri din Republica Islamică Iran, Statul Israel, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Moldova, Republica Serbia și România.

Vizita a fost organizată de Fundația Maria pentru UNESCO, membră a rețelei Asociaților și Cluburilor pentru UNESCO și dedicate patrimoniului transilvănean.

Împreună cu tinerii voluntari au participat Cătălin Băncilă, președintele Fundației Maria, Cristian Tiberiu Popescu, președintele Consiliului Științific al Fundației și Mihai Horațiu Josan, fostul primar al Municipiului Aiud.

Vizita delegației a fost organizată cu scopul promovării valorilor de patrimoniu existente în regiunea Transilvania”, a anunțat Primăria Aiud.

Delegația a vizitat Muzeul de Științele Naturii, cel mai vechi muzeu de acest profil din România și Cetatea Aiudului.

Tinerii au mai vizitat Alba Iulia și Cetatea Câlnicului.

