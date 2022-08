VIDEO: Aiudeanul Benny Adegbuyi, făcut KO de marocanul Ben Saddik. Românul, trimis la podea încă din prima rundă

Aiudeanul Benny Adegbuyi a fost învins, sâmbătă seara, de către belgianul cu origini marocane Jammal Ben Saddik, în cadrul main-event-ului galei Glory Kickboxing 81 de la Dusseldorf, Germania.

Românul a fost doborât printr-un KO devastator încă din prima rundă, după ce a încasat câteva lovituri în serie.

#Glory_81 My boy Jamal Ben Saddik kick

Benjamin A$$ with a. great KO on main glory event 😜🇲🇦💪💪 #Morocco pic.twitter.com/f2uYFcQycc

— Ayoub.spain🤗 (@Omizz221) August 20, 2022