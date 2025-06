VIDEO: Alexandru Vasiu, tânărul din Vințu de Jos care crește iepuri de când avea 11 ani. Este campion național cu rasa californian

Alexandru Vasiu un tânăr din Vințu de Jos crește iepuri de când avea 11 ani. De zece ani s-a specializat pe o rasă de iepuri care i-a adus titlul de campion național al României de două ori.

A câștigat titlul de campion național în 2019 și în 2023. De asemenea a câștigat un titlu și în Ungaria în 2024. Alexandru crește iepuri din rasa Californian.

Crescătorul de iepuri se află prezent în acest weeekend la expoziția de iepuri care are loc chiar la el în comună, în Vințu de Jos.

O rasă pentru carne, adaptată la expoziții

Rasa Californian este una de talie medie, creată inițial pentru producția de carne, dar care a fost adaptată în timp și pentru expoziții. Este o rasă originară din America, din statul California, și ulterior a fost crescută și dezvoltată și în Germania, iar apoi s-a răspândit în alte țări europene.

A crescut mai multe rase de iepuri

Unul dintre elementele distinctive ale rasei este coloritul specific: urechile, botul, picioarele și coada au nuanțe închise – negru, maro sau chiar albastru.

Alexandru a crescut mai multe rase de iepuri, dar în timp s-a specializat în californian.

”La început am avut mai multe rase de iepuri: Neozeelandez alb, Californian și Uriaș german. Principalul motiv pentru care m-am axat pe rasa Californian a fost colaborarea cu prieteni din zonă, pasionați și ei de acest domeniu. Împreună am îmbunătățit calitatea exemplarelor an de an, până când am decis să mă dedic exclusiv acestei rase”, a declarat Alexandru.

Crește iepuri de la vârsta de 11 ani

De când era copil a început să crească iepuri, Mai exact de la vârsta de 11 ani.

”Cresc iepuri de rasă din 2012, de la vârsta de 11 ani. Am început din pasiune, iar internetul, mai ales YouTube-ul, m-a ajutat să descopăr mai multe despre acest domeniu. Am văzut cum lucrează alți crescători, am aflat despre condițiile necesare și, treptat, am început să mă dezvolt și eu”, a mai precizat acesta.

Vrea titlul de campion european

”Cea mai mare dorință este să obțin titlul de campion european. Este o provocare mare, dar nu imposibilă. Anul acesta, expoziția europeană va avea loc în luna noiembrie, la Nitra, în Slovacia, și sper să pot participa.

Participarea este posibilă cu un singur exemplar sau cu mai multe, depinde de posibilitățile fiecărui crescător. Costurile pentru o expoziție europeană sunt destul de mari. Eu îmi propun să particip cu două colecții, adică 8 exemplare. Sper să le am în formă până atunci”, a mai declarat pentru alba24.ro, Alexandru Vasiu.

