VIDEO „Imobilitate” în trafic, la Alba Iulia. Cetățenii din trei cartiere, nevoiți să ocolească 1,8 km. Soluția găsită de Primărie

„Imobilitate” în trafic, la Alba Iulia. Locuitorii cartierelor Pâclișa, Recea și Dealul Furcilor din municipiul Alba Iulia, care vor să ajungă de pe străzile Brândușei, Lalelelor și Izvorului spre B-dul 1 Decembrie 1918 și zona Parcului Unirii sunt obligați, potrivit proiectului de mobilitate aflat în desfășurare, să ocolească pe B-dul Încoronării, respectiv să întoarcă în sensul giratoriu din zona Cimitirul Eroilor.

Aceștia sunt nevoiți să parcurgă cu mașinile circa 1,8 km în plus pe B-dul Încoronării, o arteră intens circulată care leagă cartierul Cetate de zona Gării și ieșirea spre Sebeș, o situație neobișnuită și revoltătoare. Se pare că „revoluția în trafic” a fost proiectată după un studiu mai vechi, fără să se țină cont de potențialul de dezvoltare al celor trei cartiere.

Reprezentanții administrației locale s-au sesizat abia după ce noile indicatoare au fost deja montate. Aceștia au transmis pentru Alba24 că au semnalat această situație proiectantului și urmează să fie luate unele măsuri.

Mai exact, urmează să fie permis accesul de pe străzile Lalelelor și Izvorului, la stânga, pe B-dul Încoronării, spre B-dul 1 Decembrie 1918. Cele două intersecții cu B-dul Încoronării vor fi semaforizate.

Până la momentul în care semaforizarea va funcționa, indicatoarele nou instalate au fost acoperite.

„Imobilitate” în trafic, la Alba Iulia. Ce prevede proiectul

Cititorii Alba24 ne-au semnalat că în urma lucrărilor de mobilitate de pe B-dul Încoronării, locuitorii cartierelor Pâclișa, Recea și Dealul Furcilor sunt nevoiți să ocolească cu autoturismele până la doi kilometri pentru a ajunge spre Parcul Unirii, în zona Cetate.

Mai exact, pe străzile Brândușei, Lalelelor și Izvorului, accesul șoferilor la stânga pe B-dul Încoronării, spre B-dul 1 Decembrie 1918, este interzis.

Interzis și virajul la stânga, de pe B-dul Încoronării pe străzile Crișan, Cetății și Apulum

De asemenea, este interzis și accesul autovehiculelor de pe B-dul Încoronării (sensul spre Cimitir), la stânga, pe străzile Crișan, Cetății și Apulum.

Astfel, șoferii care vor să ajungă de pe străzile Brândușei, Lalelelor și Izvorului pe B-dul Încoronării, spre B-dul 1 Decembrie 1918, sunt nevoiți să parcurgă între 1 și 2 km pentru a întoarce în sensul giratoriu din zona Cimitirul Eroilor.

Deși proiectul și planul de situație cu amplasarea noilor semne de circulație era realizat și cunoscut de mai bine de doi ani, până la montarea indicatoarelor și semnalarea problemelor apărute în trafic de către cetățeni nimeni din administrația locală nu s-a sesizat.

„Imobilitate” în trafic, la Alba Iulia. Ce spun reprezentanții Primăriei și care sunt soluțiile găsite

„La montarea semnelor, a indicatoarelor, am fost sesizați că au fost amplasate acestea.

Am discutat cu proiectanții de la București, au venit pe teren, am luat la pas fiecare intersecție la care noi am avut sesizări.

Vom avea rezolvarea foarte simplă, așteptăm emiterea dispoziției de șantier pentru modificarea planului de circulație și avizarea acestuia de către Poliția Rutieră.

Întradevăr, la ieșirea de pe strada Brândușei (n.r. intersecția cu Încoronării), nu va putea fi făcută stânga. La ieșirea de pe strada Lalelelor, care este la 50 de metri, intersecția este semaforizată și vom putea face stânga, nu vom fi nevoiți să mergem până la giratoriul de la Cimitir, să ocolim.

Am mai avut și puțin mai jos o problemă mult mai mare decât aceasta, la intersecția de la Dealul Furcilor, cu strada Izvorului, unde în momentul în care a fost făcut studiul de trafic nu era o descărcare atât de mare, nu erau atâtea imobile construite și proiectantul nu a considerat necesară semaforizarea acestei intersecții. Noi am cerut și acolo montarea unor semafoare, pentru că este un cartier destul de mare, este și descărcarea din Recea tot acolo. Și acolo vom avea semafoare.

Semnele sunt montate conform proiectului. Până la pornirea semafoarelor semnele sunt acoperite, în momentul de față circulăm după regulile vechi”, a precizat pentru Alba24.ro purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News