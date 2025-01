VIDEO Ioan Aurel Pop, despre o candidatură la președinție: cine știe ce schimbare poate veni în soarta noastră?

Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române a dat detalii despre o candidatură la președinție, dar și despre situația actuală, prin afirmații tranșante. Acesta a vorbit despre politică și contextul în care se află România, în podcastul ”Contraste” de pe Cluj24.

„Eu am spus demult că politica mare nu mă interesează fiindcă au trecut anii, pe deoparte și, dacă voiam să fac politică, intram în anii 90, când am fost invitat și când aveam 30 ceva de ani. Am fost invitat de foarte mulți atunci, de la cei care erau la putere gruparea asta lui Ion Iliescu, până la Ion Rațiu și Câmpeanu. Am avut discuții cu Sergiu Cunescu, care era un social-democrat vechi, am avut discuții cu cineva din anturajul unui mare om, pe care eu-l respect și acum, adică îi respect memoria, Corneliu Coposu, și am refuzat să fac politică.

Nu cred că poate fi pentru mine o calitate mai bună decât cea de președinte al Academiei și, repet, și cea de rector. Ele m-au iluminat, m-au condus pe o lume intelectuală cu discuții interesante și din această postură am încercat să fac bine. Acum, cât am reușit, vor aprecia alții pentru că binele e relativ, pe de o parte și, pe de altă parte; totuși depindem de deciziile politicienilor.

Nu mă interesează o candidatură la președinție, dar cine știe ce schimbare poate veni?

Am mai spus ca in proporție de 99% că nu mă interesează o candidatură la președinție, dar cine știe ce schimbare poate veni în soarta noastră? Eu am încercat în viață să n-am idei puține și fixe, ci multe și chiar schimbătoare.

Un om care nu își schimbă concepțiile, ideile, chiar opiniile și deciziile, cred că e un om pierdut. Noi trebuie să ne schimbăm deciziile după vremuri, dar nu chiar așa, în fiecare zi. Să ne adaptăm vremurililor. În italiană este o vorbă care îmi place foarte mult, aggiornamento, adică acomodare. Dar ar fi foarte puțin probabil să-mi schimb părerea”, spune Ioan Aurel Pop.

Ioan Aurel Pop, istoric, profesor universitar, fost rector al Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și actualul președinte al Academiei Române, a împlinit 70 de ani, pe 1 ianuarie 2025.

Acesta a mai vorbit despre o scădere drastică a nivelului intelectual a liderilor, lipsă de încredere reciprocă între instituții sau meseria de om politic.

“Școala Ardeleană ne-a învățat că, dacă noi ne tragem de la Roma, acolo trebuie să privim, nu spre Roma asta decăzută care era Bizanțul” – Ioan Aurel Pop.

Și-a mai exprimat opinia despre Eminescu, Antonescu sau Orban.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News