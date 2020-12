VIDEO Orban: Strategia naţională de vaccinare anti-COVID va fi prezentată vineri. Astăzi este adoptată în CSAT

Premierul Ludovic Orban a declarat că Strategia naţională de vaccinare anti-COVID va fi adoptată joi în CSAT şi va fi prezentată vineri de cei care conduc Comitetul Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 – medicul militar Valeriu Gheorghiţă şi Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

„Astăzi se va aproba campania de vaccinare în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. În cursul zilei de mâine (vineri – n.r.) cei care conduc campania de vaccinare, domnul doctor Valeriu Gheorghiţă, domnul colonel Valeriu Gheorghiţă, Andrei Baciu, secretarul de stat, vicepreşedintele Comitetului Naţional de conducere a campaniei de vaccinare vor prezenta Strategia şi vă vor sta la dispoziţie cu răspunsuri la întrebări”, a spus Ludovic Orban, joi, aflat în vizită de lucru la Spitalul Metropolitan Monza.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, pe ordinea de zi figurând Strategia de vaccinare anti-COVID-19 în România.

Şedinţa CSAT, condusă de preşedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15,00, în sistem de videoconferinţă.

Guvernul a adoptat în şedinţa de săptămâna trecută hotărârea privind Strategia de vaccinare împotriva noului coronavirus.

Premierul Ludovic Orban a mai declarat că procentul de pozitivare a persoanelor la noul coronavirus a fost mai mare în ultimele trei zile deoarece au fost efectuate mai puţine teste, fiind zile libere, el menţionând că săptămâna anterioară a fost o descreştere a numărului de cazuri, iar aproape în fiecare zi numărul celor care se vindecă a ajuns să fie mai mare decât al celor care se infectează.

„Dumneavoastră vă referiţi la procentul de persoane pozitive din procentul de persoane care se testează. Acest procent l-aţi văzut în ultimele trei zile pentru că au fost zile libere şi s-au efectuat mai puţine teste, l-aţi văzut mai mare pentru că se testează cazurile prioritare şi din cauza asta procentul de pozitivare este mai mare. Vedem în zilele următoare”, a precizat Orban, răspunzând la o întrebare privind creşterea procentului de pozitivare.

El a adăugat că a scăzut procentul de pozitivare la săptămână.

„Ce pot să vă spun este că, pe săptămâna anterioară, am avut o descreştere la săptămână a numărului de cazuri cu peste 2.000 de cazuri, am avut cu peste 2.000 de cazuri mai puţin. De asemenea, a scăzut şi procentul de pozitivare la săptămână, evident, din cumulul cazurilor săptămânale. Am început ca aproape în fiecare zi numărul persoanelor care se vindecă să fie mai mare decât numărul persoanelor care se infectează”, a susţinut Orban.

„Paza bună trece primejdia rea, deocamdată menţinem perioada de carantinare la 14 zile. De altfel, urmărind evoluţia cazurilor, sunt destule cazuri în care se vede că, de fapt, persoana se vindecă în jurul numărului de 14 zile”, a spus Ludovic Orban, întrebat dacă autorităţile au în vedere reducerea perioadei de carantină de la 14 la 10 sau chiar 7 zile.

sursă: Agerpres