VIDEO: Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa: Un vot crucial. Am votat pentru Calea Europeană

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a votat duminică, 18 mai pentru ca România să continue parcursul pe calea europeană. Acesta a spus că votul din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, este crucial pentru viitorul României.

”Un vot crucial astăzi pentru România. Am votat pentru Calea Europeană, am votat pentru normalitate, am votat pentru viitorul frumos așa cum ni-l dorim copiilor noștri.

Îndemn să iasă lumea la vot și să voteze pentru că este un vot care va decide viitorul României pentru următorii cinci sau zece ani.



Să ne ajute Dumnezeu după închiderea urnelor să fim bucuroși și să respirăm ușurați, că România merge pe drumul pe care ni-l dorim noi toți”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News