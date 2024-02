VIDEO Rareș Bogdan, despre impozitarea pensiilor și comasarea alegerilor: „Am face economii de 350 de milioane de euro”

O eventuală comasare a alegerilor europarlamentare cu cele local ar însemnă o economie la buget de 200 de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiți pentru a compensa impozitarea pensiilor între 2.000 și 3.000 de lei, a susținut eurodeputatul liberal Rareș Bogdan, la podcastul Contraste de pe Cluj24.

„Sunt câteva atuuuri. (…) Va fi greu pentru România să ducă 5 rânduri de alegeri. Avem 800 de milioane de euro pentru alegeri, dar suma nu va ajunge, va depăși un miliard, ceea ce e foarte mult. În mai multe țări sunt alegeri europarlamentare cu locale sau regionale.

Noi nu am fi singura țară care am face asta, am spori reprezentativitatea din punct de vedere al listelor, pentru că s-ar face un transfer din partea d-lui Boc, care are 75% aici, ar transfera și dânsul măcar 50% spre lista de europarlamentare”

Comasarea alegerilor, economie de 350 de milioane euro. Se elimină impozitarea pensiilor mici

„Avem 1.300 de primari, 14.000 de consilieri locali și 17 președinți de consilii județene din 40, o armată.

Am asigura o reprezentativitate mai mare și, în același timp, am scădea cheltuielile, cu 200 de milioane de euro pe comasare”, a spus Bogdan, care este și prim-vicepreședinte al PNL.

Acesta a explicat că dacă s-ar reuși două comasări de alegeri, adică europarlamentare cu locale și prezidențiale cu parlamentare, ar rezulta o economie de 350 de milioane de euro la buget, bani cu care s-ar putea compensa impozitarea pensiilor între 2.000 și 3.000 de lei, astfel că impozitarea acestora nu va mai avea loc.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News