VIDEO: TESTUL DE SINCERITATE. Cine este Voicu Vușcan, candidatul cu care PSD vrea să câștige Primăria Alba Iulia

Alba24 vă prezintă la Testul de Sinceritate cine este Voicu Vușcan, candidatul cu care PSD vrea să câștige Primăria Alba Iulia.

2024 este un an special pentru politicieni și partide pentru că are o miză mai mare decât de obicei. Toate tipurile de alegeri posibile se întâmplă în acest an.

Mai avem și un val nemaiîntâlnit de populism amestecat cu extremism de dreapta și un așa zis suveranism care amenință funcționarea, dacă nu chiar existența structurilor europene.

Partidele traditionale, democratice si cu spririt european încearcă să contracareze acest val de ură și dezbinare. Dar uită să spună că poarta o mare parte din responsabilitate pentru această situație. Au ignorat ani în șir categorii de cetățeni care nu se simt reprezentați.

Una dintre metodele prin care partidele tradiționale încearcă să combată acest fenomen este reinventarea structurilor de partid. Prin aducerea unor oameni care nu au mai făcut politică și care au o imagine bună în societate. Dacă va funcționa sau nu această metodă, vom vedea anul acesta.

Unul dintre oamenii noi apăruți, de curând, în politică este Voicu Vușcan. A venit la Alba24 împreună cu cel care l-a adus în partid și care și-a asumat rolul de reformator al PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu.

Urmăriți Testul de Sinceritate, cu Claudiu Alexandru Makkai.

O discuție deschisă, despre cine sunt oamenii care vă cer votul și de ce o fac:

