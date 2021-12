VREMEA de Crăciun și Revelion. Când va fi mai frig și zilele cu ninsori. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, până în 17 ianuarie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va prelua coordonarea unei părți importante din proiectele de dezvoltare locală din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre cele finanțate prin Mecanismul European de Recuperare și Reziliență, care face parte din amplul program NextGenerationEU.

La nivel național, Agențiile pentru Dezvoltare Regională au fost nominalizate prin OUG 124/2021 ca responsabili de implementarea investițiilor specifice locale pentru trei din cele 15 componente al PNRR: Componenta 12 – ”Sănătate”, Componenta 13 – ”Reforme Sociale” și Componenta 15 – ”Educație”.

Bugetul total alocat acestor ale PNRR în implementarea cărora vor fi implicate și ADR-urile este de peste 6,25 miliarde euro și include atât costurile cu reformele cât și pe cele cu investițiile.

Despre Mecanismul de redresare și reziliență

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al NextGenerationEU, instrumentul financiar temporar al Uniunii Europene, menit să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințelor economice. Are alocat un buget total de peste 670 miliarde euro.

Scopul declarat al Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre ale UE.

Pentru utilizarea acestui instrument de finanțare MRR, fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR). Prin aceste trebuie să-și stabilească domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență.

Buget de 29,2 miliarde euro pentru România

La 31 mai 2021, România a depus la Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a primit aprobarea în urma evaluării acestuia din partea Uniunii Europene, prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021.

PNRR-ul României are un buget de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde euro sub formă de grant și 14,935 miliarde euro sub formă de împrumuturi. PNRR include atât propuneri de investiții cât și reforme (legislative, organizaționale etc) necesare asigurării unui răspuns eficient la provocările majore identificate prin Rapoartele de Țară ale Comisiei Europene.

ADR-urile din România vor implementa proiecte PNRR pe trei componente

„Ținând cont de experiența pe care am dobândit-o în decurs de peste 22 ani de gestionare a procesului de dezvoltare locală și regională, Guvernul României a decis ca ADR-urile din România să se implice în implementarea proiectelor din PNRR, pe trei componente.

Noi suntem conștienți că aceste proiecte trebuie finalizate până în ultima zi a anului 2026, deci în această perioadă avem o activitate intensă pe implementarea celor 1100 proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pe de altă parte, în primul semestru al anului viitor vom lansa Programul Operațional Regional CENTRU 2021-2027, prin care vom aduce finanțări în valoare totală de peste 1,3 miliarde euro, mult mai aproape de beneficiarii din Regiunea Centru. Așa că, noi suntem pregătiți să sprijinim partenerii din regiune pentru a-și realiza programele și proiectele esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere.

Vom respecta principiile de bază care stau la baza implementării PNRR: distribuirea echitabilă geografic a fondurilor, descentralizarea și implicarea activă a autorităților locale în gestionarea programului”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Investițiile din Sănătate, Reforme sociale și Educație

Investițiile care vor fi implementate prin Componenta 12 ”Sănătate”, vizează dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești și a infrastructurii publice din cadrul spitalelor.

Pentru Componenta 13 ”Reforme sociale” este vorba de reforme și investiții menite să consolideze securitatea socială în România.

Componenta 15 ”Educație” cuprinde 6 subcomponente, care abordează principalele provocări din sistemul de educație. Subcomponentele din acest domeniu se înscriu în proiectul „România Educată”, care este strategia globală pentru reformarea sistemului de educație din România.

