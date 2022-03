Wizz Air oferă 100.000 de bilete gratuite ucrainenilor care vor să fugă de război. Plecarea, din România și alte trei țări

Se împlinește o săptămână de când Rusia a invadat Ucraina. Ceea ce păra la început o misiune ușoară pentru armata rusă, s-a dovedit în fapt a fi mult mai greu de îndeplinit.

Ucraina s-a mobilizat cu un oarecare succes în apărarea marilor orașe, reușind totodată să atragă un larg sprijin internațional, Rusia fiind în prezent izolată diplomatic și economic. Ambele părți au suferit pierderi importante.

Un număr mare de refugiați a părăsit țara: Mulți dintre ei au venit, și continuă să o facă, în România, unde solidaritatea cu care au fost întâmpinați este copleșitoare. Vezi aici cum o familie din Ucraina și-a cunoscut rudele din Alba, pe care nu le-a văzut niciodată. Cum au fugit de război Irina și Filimon.

Mai multe companii au anunțat că pleacă din Rusia: printre ele Ford, BMW și Apple.

Ora 10:00 – Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, anunță că se retrage din Europa din cauza sancțiunilor

Ora 09:30 – Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat bilanțul estimat al pierderilor suferite de armata Rusă în perioada 24 februarie – 2 martie:

Ora 09:10 – O rachetă rusească a lovit clădirea Poliției din orașul Harkiv.

Ora 09:00 – Un convoi rusesc a fost total distrus în Bucha, lângă Kiev.

Ora 08:00 – Compania aeriană WIZZ se angajează să îi ajute pe refugiații ucraineni să ajungă la destinație. WIZZ oferă 100.000 de bilete gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte cu plecare din Polonia, Slovacia, Ungaria și România în luna martie.

Biletele pot fi rezervate AICI.

Ora 07:00 – Lupte grele în Harkov

Armata ucraineană a declarat că parașutiștii ruși au aterizat în al doilea oraș ca mărime al țării, Harkov, în jurul orei trei dimineața și au intensificat atacurile.

Orașul Harkov cu 1,4 milioane de locuitori, aflat în apropiere de granița cu Rusia, a fost încercuit încă de ieri, când Piața Libertății a fost atacată cu două rachete de croazieră, însă Rusia a bombardat case, spitale si scoli. Forțele ruse se îndreaptă spre capitala Kiev, ținta principală a acestui război.

Ora 06:10 – Trupele ruse au ocupat două facilități strategice în Herson – un port fluvial și o gară. Orașul a fost bombardat de ocupanți toată ziua de marți, 1 martie.

Ora 02:30 – Forțele Armate ale Ucrainei au avertizat că armata belarusă ar putea invada Ucraina.

Potrivit acestora, atacurile cu rachete asupra țintelor militare și civile sunt efectuate sistematic de pe teritoriul republicii. De asemenea, trupele belaruse au fost puse în alertă și se află concentrate în zone apropiate de granița de stat a Ucrainei.

Ora 01:30 – Bilanț după atacul de la Jîtomîr: patru morți, printre care și un copil. Rachetele Kalibr au distrus o bază aeriană, mai multe case și un spital.

Ora 00:45 – Serviciul de Stat pentru Comunicații a raportat că în mai multe cartiere din Kiev au loc bombardamente și că o explozie puternică a avut la Bila Țerkva, relatează Kiev Independent, citat de Hotnews.ro. Explozii au loc și într-o zonă apropiată de Aroportul din Kiev.

În cartierele Rusanivka, Kurenivka și Zhuliany, unde se află și Aeroportul Internațional Kiev, precum și în orașele Vîșneve și Boiarka din regiunea Kievului au loc bombardamente.

Ora 00:30 – Rusia a tras o rachetă de croazieră asupra unor soldați ucrainieni din orașul Jîtomîr. Rachetele Kalibr au distrus o bază aeriană, mai multe case și un spital, a declarat primarul localității

Ora 00:00 – Seara a venit cu o serie de explozii în apropiere de Kiev. Este o nouă noapte în care spaima coboară asupra locuitorilor din orașele ucrainiene.

Marți seară, finlandezii au cântat în fața Ambasadei Rusiei sin Helsinki un imn patriotic al Finlandei scris în timpul perioadei de rusificare, doar că au schimbat Finlanda cu Ucraina.

Finnish demonstrators singing today at Russian Embassy in Helsinki, a patriotic Finlandia Hymn that was written during a russification period of Finland by Jean Sibelius at the beginning of the 20th century. Finland is changed in lyrics to Ukraine. Leaded by the ⁦@YLChoir⁩ pic.twitter.com/eMMXuNUFYo

— Hanna Mahlamäki (@HannaMahlamaki) March 1, 2022