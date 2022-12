Zile libere în ianuarie 2023: Când vor avea românii prima minivacanță după Revelion

Acum este momentul să transmitem cele mai frumoase mesaje creștine, cu ocazia Anului Nou 2023 pentru rude, prieteni, colegii de serviciu sau pentru diverse persoane care merită respectul nostru.

Urările de Anul Nou 2023 sunt un prilej de a-i bucura pe cei din jur şi de a le împărtăşi gândurile noastre bune.

MESAJE CREȘTINE DE ANUL NOU 2023



La multi ani si buni!

Domnul sa invesniceasca in viata si sufletul tau lumina, bucurie si liniste sporitoare de nadejdi intotdeauna reinnoite!

La multi ani si buni!

Domnul sa-ti strajuiasca inima cu sfintenie si dragoste spre implinire, crestere si desavarsire launtrica!

Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate pe calea vietii, intelepciune in cuvant si oameni sinceri alaturi!

La multi ani si buni!

Noul an, inca mititel si plapand, sa aduca belsug de credinta si bucurie in suflet!

Domnul sa va dea sanatate si impliniri!

La multi ani si buni!

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie în suflet, si un An Nou plin de împliniri!

Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va însoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.

Va dorim tuturor sa fiti lumini in noul an, sa fiti mai buni, mai fericiti si mai aproape de Domnul, Lumina lumii. Dumnezeu sa va binecuvinteze si sa va faca o binecuvantare pentru ceilalti!

Dragi stelute de nea,

Duceti voi urarea mea

De multi ani cu sanatate,

Pace-n suflet si, in toate,

Harul Domnului sa fie!

2021 stelute de bucurie!

Un An Nou incununat cu infinte desfatari ceresti si sa aveti parte de tot ceea ce poate fi mai frumos si mai binecuvantat ! La impliniti Ani!

Sa ai un an nou plin de Iubirea care zideste fiinta si innobileaza omul.

La multi ani si buni!

Anul în care intrăm să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace şi în noul an fericit, prosperitate şi bucurie.

După cumpăna dintre ani să privim în urmă cu iertare, înainte cu speranţă, în jur cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă…

Acum la cumpăna dintre ani, îţi urez un sincer: „La mulţi ani!” Zile lungi şi fericite! Toate dorinţele să fie împlinite în noul an fericit.

Fie ca cea mai bună zi din anul trecut să fie cea mai rea în anul acesta!…

Pentru anul 2023 îţi doresc un an de fericire, 12 luni de veselie, 52 săptămâni de bucurii, 366 de zile de succes, 8760 ore de împlinirii, 525600 minute de iubire şi 3153600 secunde sub protecţia Lui Dumnezeu.

Lăsati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.”La Multi Ani!”

Vă doresc ca sărbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!

Nu iti doresc ca Noul An sa iti aduca in dar indeplinirea tuturor viselor, ci sa ai puterea de a le face fata atunci cand se vor implini. Sa ai parte de tot ce e mai bun in viață!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

E cumpăna dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

“Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

„Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani !

„Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2023!

Iti doresc ca in anul 2023 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!

Iti urez un An Nou plin de fericire si liniste sufleteasca! La Multi Ani!

Fie ca sarbatorile de iarnă sa iti aducă liniste sufleteasca, multa binecuvantare si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

În Anul Nou nu poți intra cu gânduri mohorâte sau cu grijile de anul trecut! Doar cu un suflet pur, deschis, festiv! La Mulți Ani tuturor! Domnul să vă păzească!

Anul Nou simte atitudinea față de sine și darurile sale sunt reciproce! Numai bucurie, doar zâmbete fericite, numai sclipire în ochii tăi și urări de bine pentru tine și familia ta!

Lăsați-vă viața să fie bogată în Anul Nou din toate părțile! Fie ca acest An Nou să vă facă pe voi și pe cei dragi cei mai fericiți oameni de pe planeta Pământ!