124 de șoferi din Alba, amendați într-o singură zi pentru infracțiuni rutiere. Care au fost principalele abateri

Europarlamentarul Mircea Hava, fost primar timp de aproape 24 de ani al municipiului Alba Iulia, a pierdut vineri seara, funcția de președinte al PNL Alba în confruntarea cu Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, la capătul unei ședințe de peste 5 ore.

Dumitrel a reușit să obțină conducerea partidului după ce mulți ani s-a aflat în umbra lui Mircea Hava.

Confruntarea celor doi nu a fost lipsită de declarații cu subînțeles, sau atacuri subtile la adresa susținătorilor celor două tabere.

Din cele 416 voturi exprimate, 4 voturi au fost anulate. Ion Dumitrel a obținut 260 de voturi, iar Mircea Hava (care era președintele în funcție) 152 de voturi.

La conferința județeană de alegeri au participat mai mulți lideri naționali ai PNL, majoritatea susținându-l pe Hava.

Printre aceștia s-a remarcat Gheorghe Falcă, cu un discurs pe melodia lui Ștefan Hrușcă și poezia lui Adrian Păunescu, Rugă pentru părinți.

Și alți lideri naționali și-au exprimat susținerea pentru Hava, în frunte cu Ludovic Orban.

Acesta a spus că l-a apreciat pe Mircea Hava încă de când era la PDL și că a ”pus ochii pe el” din 2012.

Orban a fost întâmpinat cu aplauze în sală, dar, cu toate acestea, rezultatul a fost defavorabil preferatului său.

Prima parte a conferinței a fost dominată de susținătorii lui Hava.

Primul care a vorbit a fost primarul din Sebeș, Dorin Nistor. Acesta și-a exprimat deschis opțiunea față de Mircea Hava, pe care l-a numit ”stejar” la umbra căruia au crescut ”stejarii mai tineri”, cum este și el.

”Am auzit că nu mă cunoaște nimeni la București”

Susținerea ”de la București” i-a dat posibilitatea lui Ion Dumitrel să își facă intrarea cu acest subiect.

”Am auzit că nu mă cunoaște nimeni la București. Dar vă întreb, aici mă cunoaște cineva?” a întrebat Dumitrel delegații din sală, întrebarea fiind primită cu aplauze.

”Eu am lucrat la Alba. Eu n-am ajuns președinte la Consiliul Județean până n-am știut fiecare groapă din drum, fiecare problemă a unui om din Alba” a spus acesta, vizibil emoționat. ”Mă bucur că Mircea are susținători de la București, dar eu am susținători în județul Alba” a adăugat acesta.

A continuat într-o notă emoțională și a reușit să obțină reacții din sală. Timp de câteva secunde bune, la coborârea de pe scenă, Dumitrel a fost aplaudat de aproape toată sala.

” Ar fi culmea să ma prezint. Eu n-am nevoie de susținerea nimănui”

Discursul acestuia a părut a-l fi descumpănit pe Hava, care nu a mai reușit să recupereze terenul pierdut.

”Ar fi culmea să mă prezint. Eu n-am nevoie de susținerea nimănui. Am văzut că parcă n-am existat timp de 25 de ani. Îmi vine să zâmbesc” a spus Hava.

Parte din discursul lui Hava a fost pe o notă ironică, cu câteva glume subtile, una dintre ele fiind o comparație: ”între un pepene de Dăbuleni și o pălincă de Bihor”.

Nu am nimic cu nimeni, a mai continuat Mircea Hava și a mai precizat că are o problemă cu ipocrizia și cu uitarea.

”Eu am făcut un oraș cu cei care sunt cu mine, dintr-un orășel, am făcut un oraș mare. Și acum țin minte cum se țineau unii cu dinții de buldozere” a spus Hava, făcând aluzie la deputatul Florin Roman, adversar al fostului primar pe când acesta era la PDL.

Atunci Roman, alături de alți liberali, s-au opus tăierii copacilor din Parcul Custozza din Alba Iulia, transformat între timp în Piața Cetății.

De asemenea Hava a făcut aluzii și la o serie de trădări în interiorul partidului.

”Vă știu pe toți, vă știu toate poveștile și acum veniți să îmi arătați că îmi sunteți prieteni? Îmi spuneți de viitorul partidului, pai ma oameni buni, chiar discutați cu o gâgă, voi chiar credeți că am am venit așa din cer?”, a spus Mircea Hava.

Hava a mai lăsat să se înțeleagă că Dumitrel i-ar fi presat pe primari să îl voteze. ”Cred că numai la azilul de câini nu s-a sunat să se spună: Atenție, banii sunt aici” a adăugat Hava.

Dumitrel este un susținător al premierului Cîțu în competiția națională, dar mai mulți delegați care și-au exprimat deschis preferința pentru el, au spus că la București îl vor susține pe Orban.

Neînțelegerile dintre cele două grupări formate în jurul lui Hava și Dumitrel s-au radicalizat în ultimul an, după alegerile locale, când PNL s-a trezit că a pierdut primăria Alba Iulia în favoarea USR-PLUS.

Hava, vinovat pentru pierdrea primariei Alba Iulia

O parte dintre liberali au considerat că vinovat pentru pierderea Primăriei ar fi Mircea Hava, care a insistat să-l impună și să-l mențină în postura de candidat pe Voicu Paul, în detrimentul lui Gabriel Pleșa, în ciuda cifrelor din sondajele interne care arătau probabilitatea ca Voicu Pavel să piardă.

Nemulțumit de decizia lui Hava, Gabriel Pleșa a trecut la USR, câștigând mandatul de primar.

Surprize la alegerile pentru funcțiile din partid

Pe lângă victoria lui Ion Dumitrel în fața fostului președinte Mircea Hava și la alegerile pentru vicepreședinți au fost câteva surprize.

Spre exemplu, susținătorul deschis a lui Hava, primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a fost învins de șeful Electrica, Marius Ceteraș, cu un scor de 213 voturi la 177 de voturi, pentru poziția de Prim-vicepreședinte pentru Strategii politice și comunicare.

La fel a pățit și o altă susținătoare a europarlamentarului Hava, primarul din Aiud, Oana Badea, care a fost învinsă de șeful ADR Centru, Simion Crețu, scor de 229 de voturi la 157, pentru funcția de Prim-vicepreședinte pentru Politici publice.

O altă victorie suprinzătoare a fost cea a primarului din Sântimbru, Popa Ioan Iancu, care l-a învins pe edilul din Blaj, Gheorghe Rotar, cu 208 voturi la 184 de voturi și a câștigat funcția de vicepreședinte pentru Departamentul pentru Strategii și Relații Politice.

