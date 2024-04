24-26 mai: Competiția de baschet Cupa „Nicușor Marcu” 2024, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia se pregătește să găzduiască cea de-a treia ediție a competiției de baschet Cupa „Nicușor Marcu”.

Evenimentul va avea loc între 24 – 26 mai 2024 și se va desfășura atât la Liceul cu Program Sportiv cât și într-o nouă locație, Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Competiția este dedicată fostului director al liceului, antrenorul Nicușor Marcu, care s-a stins din viață la vârsta de 51 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare.

Cupa „Nicușor Marcu” 2024

„Suntem plini de surprize, cu speakeri români și străini, shop propriu, parteneri și meet the pro – regândit și multe altele.

Echipele sunt pregătite să demonstreze că pot redefini limitele și să-și testeze abilitățile pe terenul de joc.

Sloganul nostru este „Defy the Limits” sau „Can You Defy the Limits?” – și suntem determinați să aflăm răspunsul!

Alătură-te nouă pentru o atmosferă plină de provocări și determinare”, este mesajul transmis de reprezentanții LPS Alba Iulia.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News