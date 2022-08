6 august-Ziua Minerului: Omagiu adus ortacilor uciși în greva de la 1929 și morților în accidentele din minerit. Mesajul Cupru Min

Un nou pas a fost făcut recent pentru modernizarea zonei centrale protejate aflată în apropierea Cetății Aiud. Administrația locală a lansat o licitație pentru verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Proiectul prevede reorganizarea spațiilor publice și a spațiilor verzi, amplasarea unui centru expo-media, dotarea cu obiecte de mobilier urban (bănci inteligente cu încărcare solară, stații încărcare autovehicole electrice, punct de bike sharing, etc.), amenajarea a 9 fântâni arteziene încastrate în pavaj și a unui spațiu interactiv / de recreere cu o oglindă de apă, asigurarea iluminatului arhitectural, realizarea unui grup sanitar public subteran și a unui amfiteatru.

Primăria Aiud a lansat joi, 4 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru servicii privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, judeţ Alba”.

Valoarea totală este estimată la 46.218,49 de lei, fără TVA.

Potrivit memoriului de arhitectură, proiectul își propune creșterea calității spațiilor publice, rezolvarea traficului în zona centrală, pentru punerea în valoare a patrimoniului construit, în vederea apropierii de standardele europene de calitate a zonelor istorice centrale.

Proiectul propune o structurare clară a diferitelor tipuri de spații publice, imperios necesară într-un astfel de caz de mare complexitate. Modelele care au fost avute în vedere în conturarea propunerilor sunt prezente în numeroase orașe europene de mărimea Aiudului, unde zona centrală istorică este principalul factor care generează dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții.

O activitate esențială realizată în cadrul proiectului a fost aceea de inventariere a tuturor spațiilor publice existente în interiorul zonei studiate și identificarea funcțiunilor principale existente, dorindu-se repunerea lor în plan, alături de funcțiuni noi integrative, într-un mod coerent, unitar și organic.

Spațiul public urban

Potrivit documentului citat, s-au definit mai multe tipuri de utilizare a spațiului public, în funcție de nevoi, după cum urmează:

circulații carosabile, (S = 9.384,00 mp) – ce permit accesul tuturor vehiculelor în zonă (DN 1 – Str. Cuza – Vodă și str. Transilvaniei, str. Iuliu Maniu, str. Băilor, str. Bethlen Gabor) și cuprind străzi de categoria a III-a și a IV-a.

Se păstrează traseul auto din prezent, străzile în cauză urmând a fi redimensionate, restructurate și reamenajate, conform standardelor, pentru a răspunde tuturor nevoilor actuale. Lungimea totală a tramei stradale afectate de proiect este de 1.827,60 m.

circulații accidental carosabile, (S = 1.448,00 mp) – acestea au fost propuse pe latura de sud și est a cetății, în Piața Cuza-Vodă) strada de categ a IV-a.

Ele au rolul de a deservi construcțiile situate în această zonă, prin permiterea accesului în situații de urgență – ambulanța, pompieri – și de asemena permiterea accesului riveranilor, autovehiculelor de salubritate și a aprovizionării diverselor funcțiuni comerciale sau economice din zonă.

circulația cu bicicleta – piste de biciclete, (S = 3.231,00 mp) – care preia direcțiile din proiectul existent în cadrul primăriei.

Acestea au fost amplasate cât mai optim în relație cu zonele carosabile și pietonale, pentru a facilita deplasarea cu bicicleta, și pentru a minimiza riscul accidentelor în trafic. Astfel, pe toate străzile cuprinse în Zona Centrală Protejată s-au propus piste de biciclete dispuse separat de carosabil, sistemul acestora putând fi continuat și în exteriorul zonei.

circulații pietonale – spații publice, (S = 5.686,00 mp) – bine definite (piețe, scuaruri), spații care deservesc unor dotări, funcțiuni sau activități clare, amplasate în zonele de interes maxim.

Spațiile publice de calitate, împreună cu un sistem de circulații bine pus la punct (care să satisfacă atât nevoile pietonilor, bicicliștilor, transportului în comun, cât și pe cele ale posesorilor de autovehicule) au un rol esențial în sporirea atractivității orașelor și în promovarea acestora prin imaginea urbană creată. Astfel s-a ajuns la folosirea optimă a tuturor spațiilor aparținând domeniului public, fapt care a rezultat în sporirea confortului vizual și psihic în zona istorică centrală, și într-o distribuție clară a utilizării spațiului public. Această distribuție va fi implementată cel mai ușor prin folosirea de mobilier urban și diverse tipuri de pavaje (materiale și culori) care să delimiteze utilizarea spațiului public (ex: un tip de pavaj pentru carosabil, un tip pentru pistele de biciclete, un tip pentru pietonale și trotuare etc.).

Un element esențial al spațiilor publice în ziua de azi îl constituie adaptabilitatea acestora la multiplele tipuri de utilizări contemporane (evenimente, concerte, expoziții, târguri, recreere). De aceea spațiile create au fost gândite pentru a putea răspunde diverselor tipuri de nevoi actuale.

Sistemul de spații publice propus a fost gândit în cadrul proiectului în relație directă cu funcțiunile sau dotările pe care le deservește. De aceea, fiecare dotare de interes public (primărie, poliție, liceu etc.) are în imediata vecinătate fie o piațetă, fie un scuar sau un pietonal generos care să deservească fluxul de populație zilnic sau cel din perioade mai aglomerate (absolviri, nunți etc.)

Cele mai generoase sunt însa spațiile publice care pun în valoare cetatea Aiudului, care vor fi folosite intens de marile fluxuri de turiști, și de persoanele care vor să își petreacă timpul liber într-un centru istoric frumos amenajat și unde se conturează un ambient plăcut și relaxant.

Un element esențial în generarea de fluxuri pietonale și dezvoltare a zonei istorice sunt dotările de tipul comercial, de alimentație publică, comerț ambulant, dotări care garantează un flux constant de persoane, atât turiști, cât și localnici, în zona centrală. De aceea, proiectul a propus numeroase zone adiacente fronturilor construite, unde se pot amplasa terase în aer liber aparținând diversilor agenți aconomici, sau alte tipuri de comerț (targuri, expozitii cu vanzare). Astfel, zona se va transforma dintr-una de tranzit, pe unde circulă foarte multă lume dar nu poposește nimeni, într-o zonă activă și atractivă din punct de vedere economic, social și recreativ, ce vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor, de recreere, socializare, divertisment.

circulații pietonale – trotuare, (S = 10.680,00 mp) – ce fac legătura directă între spațiile publice și facilitează accesul pietonal în toată zona centrală istorică, ușurând astfel deplasarea pietonilor în cadrul zonei centrale.

Acest sistem cuprinde atât zonele pietonale amplasate de-a lungul fronturilor construite (trotuare), de o parte și de alta a carosabilului de diferite lățimi, dar nu mai înguste de 0,95m ( în zona bisericii), funcție de spațiul disponibil, dar și culoarele pietonale mai largi, definite în cadrul noului proiect.

Atât spațiile publice cât și circulațiile pietonale au fost realizate și gândite astfel încât să permită desfășurarea diverselor activități specifice unei zone centrale istorice (terase în aer liber, recreere, evenimente culturale, concerte, târguri, expoziții, comerț ambulant etc.) Un element esențial în generarea de fluxuri pietonale și dezvoltare a zonei istorice sunt dotările de tipul comercial, de alimentație publică, comerț ambulant, dotări care garantează un flux constant de persoane, atât turiști, cât și localnici, în zona centrală. De aceea, proiectul a propus numeroase zone adiacente fronturilor construite, unde se pot amplasa terase în aer liber aparținând diverșilor agenți aconomici, sau alte tipuri de comerț (târguri, expoziții cu vânzare).

zona spații verzi speciale amenajate peisagistic, (S = 2.576,00 mp) – capătă un rol important în cadrul proiectului, având scopul principal de a pune în evidență cetatea Aiudului. Acest lucru este realizat prin amplasarea de zone cu iarbă și vegetație decorativă din familia gramineelor în vecinatatea zidurilor, pentru a crea un contrast interesant între cadrul natural și cel construit istoric.

De asemenea, propunerea unor plantații de aliniament are rolul de a direcționa privirea catre obiectivele principale și de a face mai placută experiența utilizării spațiului public, atât din punct de vedere al confortului fizic (umbra) cât și al confortului psihic. Plantațiile de aliniament vor avea și rolul de a diminua impactul circulației auto în zonă, și au fost propuse de asemenea în relație cu spațiile de parcare, conform normelor.

Proiectul detaliat propune următoarele tipuri de plantaţii:

– plantaţii de noi specii arborescente (grupuri decorative mixte, accente cromatice, linii de forţă, exemplare reper, plantații de aliniament);

– plantarea de gazon (prin însămânţare);

– realizarea unui gazon decorativ (selecţie de graminee ornamentale în funcție de efectele scenografice dorite)

– completarea zonelor reprezentative cu partere florale alcătuite din specii anuale, bianuale și perene.

zonele de parcare, stații autobuz (S = 2.766,00 mp) – au un rol esențial în buna funcționare a spațiului public.

De aceea proiectul a studiat și această problemă, amenajând corespunzător atât din punct de vedere funcțional cât și estetic, zone de parcare adiacente străzilor, care să deservească atât riveranilor, vizitatorilor, turiștilor, cât si dotărilor de interes public (primărie, poliție, pompieri, unități de învățământ etc.) și care să deservească și autovehicolelor electrice, dotând 9 parcări cu stații de încărcare.

S-au propus 152 locuri de parcare, acestea fiind distribuite uniform de-a lungul circulațiilor carosabile, în lung sau oblic față de axul drumului. Dimensiunea unui loc de parcare în lung este de 2,50 (2,30) x 6,00 m, iar cele oblice dispuse la 45 grade au o lățime de 2,50 m și o lungime de 5,00 m. S-au propus 2 locuri de parcare dimensionate special pentru autobuze turistice (S = 91 mp) pe strada Iuliu Maniu, 3,00 x 26,00 m, și de asemenea s-au amenajat corespunzător stațiile de autobuz de pe DN1.

Dotări edilitare, tehnico-edilitare și dotări urbane amplasate în spațiile publice, în scopul creșterii atractivității acestora și diversificării ofertei de activități și bunei lor utilizări, și anume:

Obiecte de arhitectură:

centru expo – media, spațiu tehnic , ce oferă posibilitatea unor expoziții la interior, spațiu de studiu, desfășurării unor cursuri, seminarii, întâlniri formale etc, și care adăpostește camera tehnică a spațiului public;

, ce oferă posibilitatea unor expoziții la interior, spațiu de studiu, desfășurării unor cursuri, seminarii, întâlniri formale etc, și care adăpostește camera tehnică a spațiului public; grup sanitar public subteran pe sexe și pentru persoane cu handicap și dizabilități locomotorii, fiind dotat cu platformă oblică specială pentru cărucioare;

pe sexe și pentru persoane cu handicap și dizabilități locomotorii, fiind dotat cu platformă oblică specială pentru cărucioare; amenajare vestigii arheologice ”in situ” constând într-o structură de grinzi metalice cu sticlă pentru vizitarea zidurilor unor foste clădiri adiacente Cetății, scoase la lumină în urma săpăturilor arheologice (la Turnul Cojocarilor);

”in situ” constând într-o structură de grinzi metalice cu sticlă pentru vizitarea zidurilor unor foste clădiri adiacente Cetății, scoase la lumină în urma săpăturilor arheologice (la Turnul Cojocarilor); oglindă de apă în apropierea turnului Măcelarilor cu scopul agrementării piațetei, dar și pentru punerea în valoare a turnului. De asemenea, oglinda de apă are și rol de relaxare, marginile acesteia fiind propuse ca zone de șezut și odihnă pentru vizitatori.

în apropierea turnului Măcelarilor cu scopul agrementării piațetei, dar și pentru punerea în valoare a turnului. De asemenea, oglinda de apă are și rol de relaxare, marginile acesteia fiind propuse ca zone de șezut și odihnă pentru vizitatori. gradene amfiteatru ; amfiteatru în aer liber (în zona zidului dintre Bastionul Cojocarilor și cel al Dogarilor) cu două rânduri de gradene ce oferă posibilitatea desfășurării de activități artistice cu scenă sau proiecții pe zidul Cetății. Amfiteatrul este conceput pentru un număr de circa 120 de locuri. De asemenea diversele evenimente ce se pot desfășura aici, pot fi vizionate și din picioare, Piața Consiliul Europei putând să adăpostească aproximativ 2.000 de oameni.

; amfiteatru în aer liber (în zona zidului dintre Bastionul Cojocarilor și cel al Dogarilor) cu două rânduri de gradene ce oferă posibilitatea desfășurării de activități artistice cu scenă sau proiecții pe zidul Cetății. Amfiteatrul este conceput pentru un număr de circa 120 de locuri. De asemenea diversele evenimente ce se pot desfășura aici, pot fi vizionate și din picioare, Piața Consiliul Europei putând să adăpostească aproximativ 2.000 de oameni. parapet din beton aparent cu rol de ședere, bănci elevate în lungul zidului cetății, de la Turnul Cizmarilor la turnul Cojocarilor cu scopul agrementării pieței publice și de legătură cu cetetea. Acesta este prevăzut cu zone de șezut și odihnă din lemn.

Mobilier urban inteligent

Pentru zona de implementare a proiectului se vor amplasa următoarele piese de mobilier urban:

Bănci pentru relaxare: bancă inteligentă cu încărcare solară, bancă cu spătar din metal și lemn bancă din metal și lemn fără spătar

Cișmea apă potabilă

Panou informare simplu iluminat

Panou informare cilindric iluminat

Coșuri de gunoi, colectare selectivă

Rastel de biciclete

Stalpi direcționare

Stație de autobuz cu afișaj

Structuri temporare pentru târguri sezoniere

Bolarzi – stâlpi antiparcare

Grilaj protecție copaci pentru copacii integrați în zona de pavaj

Identitatea spațiilor publice are ca elemente componente definitorii obiectele de mobilier urban ce necesită montaj ce animă spațiul urban folosit (panouri informative, fântâni, oglinzi de apa, cișmele etc.). Aceste obiecte, care au scop direct oferirea unei experiențe plăcute de traire în spațiul public, au fost alese astfel încât să pună în valoare cât mai bine diversele puncte de atracție ale zonei istorice, și să facă toate aceste vaste spații publice funcționale, utilizabile și atractive pentru populație.

Pentru zona de implementare a proiectului se vor amplasa următoarele obiecte de mobilier urban cu montaj: