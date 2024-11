”Am trecut prin Alba”: Cărți poștale vechi trimise din județ de localnici sau vizitatori către familie sau cei dragi, în anii 70`

Fundația Arta a lansat recent site-ul exporomania.ro, o arhivă digitală cu 10.000 de imagini de toate felurile – fotografii, reclame, cărți poștale, ilustrate și documente care ne spun o poveste în imagini a secolului al XX-lea. Noi ne-am aventurat să căutăm materiale despre județul Alba și am dat peste unele dintre cele mai surprinzătoare și variate povești. Așa că ne-am gândit să le transformăm într-o serie de articole tip „știați că…?”.

Știați că acum nu foarte mult timp, când internetul încă nu apăruse și telefoanele erau destul de rare oamenii comunicau mult trimițând vederi sau cărți poștale sau ilustrate? Imaginile de pe cărțile poștale spun o poveste despre un loc și o epocă, dar rândurile rămase de la cei care le-au trimis, de la cei care le-au primit spun o poveste despre vieți de oameni. Micile istorii din istoria mare.

Am ales titlul ”Am trecut prin Alba” pentru micile mesaje găsite pe o serie de cărți poștale trimise din Alba către diferite alte localități, de oameni care au trăit sau doar au trecut prin oraș sau județ în anii 60-70-80 ai secolului trecut. Toate cărțile poștale pot fi găsite în arhiva ExpoRomânia.

Familia Dancu din București avea probabil rude în Alba pentru că există în arhiva exporomania.ro nu mai puțin de șapte cărți poștale ce au fost trimise către Nicolae, Gabriela și Georgeta. Unele sunt încă inteligibile, altele au cerneala mult prea ștearsă ca să mai poată fi citite, dar iată ce am citit pe cele câteva ce pot fi parcurse:

Către Dancu Nicolae Alba Iulia, 24.XII.1966

”Dragii noștri dragi, Sînt la tușa Viorica cu colinda și mi-am adus aminte de voi, Nicușor. Pentru Angelica scriu cu Puiu, soțul ei. Vă urăm sărbători fericite și la mulți ani. Vă sărut, Angelica

Ca în orice an și noi aici, aceiași distracție v-o dorim și vouă (indescifrabil). (Indescifrabil) și Chivuța Vă îmbrățișăm cu toată dragostea Tanti Viorica și unchiul G” (Restul textului este indescifrabil)

Familia Dancu Nicu 5.VI.1967

”Vă felicităm pentru buna reușită la Bacalaureat a lui Jima, să vă trăiască amîndouă fetele și să trăiți și voi la mulți ani. Familia Popescu Maria, Gigel și Cheți”

Către Dancu Nicolae (1968, ștampila poștei)

”Dragă mamă și tată, Eu am ajuns cu bine la Alba Iulia. Aici totul este în regulă. Gina și unchiul sosesc joi dimineața. Buni e bine. Alte amănunte prin Gina.

Cu drag vă pupă Dana Gabriela”

Către familia Dancu

(1969, ștampila poștei) ”Am ajuns cu bine la Alba. Aici timpul e foarte urît. Plouă întruna. Ieri a fost nenea Bobaș pe la noi. În 24 pleacă spre casă. Noi cred că venim prin 26-27. Iar acum pa și pusi. Gaby”

Domnișoarei Gabriela Dancu (1975, ștampila poștei) ”În drumul meu spre TINE

Un om am întîlnit…” Gaby dragă, Aș fi dorit mult să te văd mai mult timp. Poate în 14 iulie cînd din nou voi trece prin (indescifrabil) în drum spre Năvodari?? Aștept să îmi scrii. Te sărut cu drag.

(Indescifrabil)

Domnișoarei Dancu Gabriela ”Draga mea,

Vreau să știi că eu am ajuns cu bine aici. Am rămas pe locul meu. Polonezii vroiau să doarmă, cînd a venit conductorul ne-am lămurit. Azi după masă am dormit. M-am trezit brusc și am avut senzația că tu ești lîngă mine. Trezindu-mă însă de-a binelea am văzut cu părere de rău că din nou sînt fără tine, din nou singur. Aș dori mult să îmi scrii ce faci de 1 Mai. Vreau să-ți confirm acum după o noapte de gîndire că sînt cu totul de acord cu cele ce mi-ai spus referitor la noi. Rămîne ca eu să te anunț de o eventuală schimbare. Te sărut cu drag, Nelu

Sper să-mi răspunzi mai prompt (dacă vrei)”

Această carte poștală cu o imagine emblematică pentru Alba Iulia a fost trimisă în 1979 din Alba Iulia către Ploiești, în 1975 din Aiud spre Asperhofen, Austria, și în 1970 din Sebeș spre București.

Salutări și complimente din Ardeal. Auf Wiedersehen zuhause

Eugen Iounes îi scrie familiei Berteanu din București.

Cluj, 1.VIII.973

Am ajuns cu bine, am fost și la Cluj, timp ploios. Aici totul e f. bine. Sănătate la toți.

Lizi și Eugen

Destinatarul este Iounes Lucia, tot din București.

Aceeași carte poștală cu două imagini din Ocna Mureș, cumpărată probabil în dublu exemplar, e trimisă către doi destinatari din București.

Două ilustrate alb-negru, una cu orașul Alba Iulia, alta cu peștera Scărișoara, trimise în anii 1963-1964 (ștampila poștei) de o aceeași tânără, deducem din mesaje.

”Dădică,

Te salut din mers. Abia aștept revederea. Mi-e dor de toți! Pa!

Jeanina”

Destinatarul este un profesor din Braniștea, raionul Călărași, regiunea Oltenia.

(Data poștei 1963)

Era încă perioada raioanelor și regiunilor, perioada în care se scria ”Romînia”. Reforma administrativă, în urma căreia dispar regiunile și apar județele va avea loc în 1968, iar reforma ortografică ce prevede reintroducerea lui â în cuvintele România, român și restul derivatelor se va face în 1964.

”Excursia este aproape de sfîrșit și aștept să-mi scrii la Peri (Dr. Tr. Severin). Salutări de pe meleaguri clujene, Tanti Popescu. Azi plecăm spre București și apoi acasă. 27.VII.964

Destinatarul, același profesor, urma să își primească ilustrata la post restant în Craiova.

O vedere cu Terasa Parc din Sebeș a ajuns la Viena și la București.

Cea trimisă la Viena este din partea unor copii, după scris – mesajul este simplu, ”Herzliche Gruesse”.

Cea trimisă la București spune așa:

”De pe meleagurile Vingardului îți trimit multe salutări de bine și vacanță plăcută.

Livia

P.S. Mă aflu în vacanță la o colegă de clasă”

În 1963, domnișoara Isvoranu Nicoleta din Ploiești a dat un anunț în revista Flacăra. În arhiva ExpoRomânia au ajuns mai multe cărți poștale trimise drept răspuns.

Una este cu o vedere panoramică din Aiud, textul spune așa:

”Trimit prezenta în urma citirii revistei Flacăra – 3/963 și doresc a coresponda pe d-ta pe teme diferite. În cazul în care sunteți de acord în special pe teme literare.

Cu multă prietenie,

Nicolae Fărcășan

Autobaza I.R.T.A.

Aiud

Regiunea Cluj”

