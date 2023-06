Amenințare cu arme nucleare la adresa României din partea propagandistului lui Putin, Vladimir Soloviov

Amenințare directă la adresa României, lansată de Vladimir Soloviov, principalul propagandist al președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a spus că România trebuie lovită cu un atac cu „arme nucleare tactice”.

Declarația, făcută la emisiunea sa de la postul TV Rossia-1, vine după ce au apărut informații că piloții ucraineni ar putea fi antrenați în România să piloteze avioane F-16.

„Înseamnă că România nu va mai fi. Înseamnă că România va trebui atacată cu arme nucleare tactice”, a spus Soloviov, potrivit Digi24.

Declarația vine după ce Politico a scris că mai multe țări occidentale consideră România o posibilă locație pentru a antrena piloți ucraineni pentru avioanele de luptă F-16.

Solovyov is now threatening Romania and Moldova with a nuclear strike… pic.twitter.com/Cn1Er8fndS

— MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 23, 2023