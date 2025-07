ATE Trascău Corp atrage atenția că în zona ariei protejate Cheile Cibului a fost reactivată o carieră ilegală de piatră

Asociația de Turism și Ecologie (ATE) Trascău Corp a atras atenția joi că în perimetrul ariei protejate Cheile Cibului a fost reactivată o carieră ilegală de piatră.

„Prin anul 2003 am început să ne ocupăm de zona Cheilor Cibului, cu primul proiect <Dezvoltarea durabilă a comunităţii din zona ariei protejate Cheile Cibului>. Am prezentat comunității avantajele unei arii protejate, posibilitatea ca aceasta să devină un factor de dezvoltare pentru comunitate. Am avut întruniri publice cu reprezentanții UAT Almașu Mare, cu diverse persoane interesate, agenți economici. La început nu a fost ușor, apoi ne-am integrat în comunitate, oamenii au înțeles că nu avem un interes personal, ci urmărim dezvoltarea zonei, prin protejarea și promovarea ariei protejate a Cheilor Cibului. Nu era asfalt în acea vreme, dar noi le spuneam oamenilor că dacă facem ce trebuie, va fi și asfalt la un moment dat. Am avut în custodie apoi aria protejată, am creat un loc de campare, trasee turistice, trasee pentru practicarea alpinismului și a escaladei sportive, am promovat zona, am înființat un ONG local, am reparat zone degradate (zona fostei cariere din chei, despre care vom vorbi mai încolo), am afectuat numeroase ecologizări (igienizări, așa cum e corect). A trecut vremea, a venit și asfaltul, toate lucrurile mergeau spre bine.

Apoi s-a înființat Agenția Națională pentru Arii Protejate, ONG-urile au pierdut custodia. Această agenție nu a fost pentru arii protejate ci pentru interesul diverselor companii care vroiau să desfășoare diverse activități, mai mult sau mai puțin distructive prin ariile protejate. Nu pentru mediu și oamenii locului, ci pentru alt tip de interese. Nu tu regulament, nu tu plan de management, ci o entitate națională care nici fizic nu putea acoperi multitudinea de rezervații din județ.

Ziceam de zona fostei cariere. Nu a fost, de fapt, nici o carieră legală, ci una ilegală, desigur. Am consolidat versanții, am plantat salcâm pentru stabilizare, în câțiva ani zona a fost reabilitată. Pe raza UAT Almașu Mare sunt acum 2 sau 3 cariere de piatră. Dar nu e destul.

Nu. Nici în 2025 presiunea asupra ariei protejate Cheile Cibului nu s-a oprit. Defrișări ilegale și mai nou, refuncționalizarea ILEGALĂ a acelei cariere.

E de la sine înțeles, dacă Garda Națională de Mediu ar dori să verifice, că pentru a exploata piatră de acolo, ILEGAL desigur, îți trebuie un utilaj să încarce și un utilaj să transporte. Deci, se restrânge numărul suspecților. Apoi piatra nu poate fi dusă prea departe, posibil peste drum, de ce nu? Oare Primăria Almașu Mare știe ceva?

Promovăm zona să atragem turiști, investitori interesați în turism și apoi o distrugem ca turiștii să se bucure de …? E peste puterea noastră de înțelegere”, au scris reprezentanții ONG-ului, pe pagina de Facebook.

