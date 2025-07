Abonamentele de parcare pentru persoane fizice și juridice se DUBLEAZĂ în Alba Iulia. O firmă va plăti 1.200 lei de mașină, pe an

Locuitorii municipiului Alba Iulia vor plăti abonamente duble la parcare, în viitor. Abonamentul lunar pentru persoanele fizice va fi de 600 de lei pe an (dublu față de cât e acum) sau 100 de lei pe lună.

Pentru firme, locul de parcare devine 1.200 de lei pe an, sau 200 de lei pe lună. Informația apare în anexa regulamentului la parcările publice (vezi la finalul articolului).

Subiectul a fost discutat și în ședința de miercuri a Consiliului Local Alba Iulia, în contextul stabilirii noilor tarife de parcare din oraș.

Consilierul local Bogdan Lazăr (PNL) a spus că discuția legată de noul tarif reprezintă ”chestii populiste, absurde”.

”În principiu, domnul primar a acoperit ce am vrut să zic. 2.000 de oameni nu își permit 600 de lei, 50 de lei pe lună, presupun că acei oameni nu-și permit nici un RCA, nici motorină, nici ălea.

Deci nu-ți permiți 50 de lei pe lună să mergi cu mașina prin oraș, în condițiile în care trebuie s-o folosești numai când parchezi, dacă te duci să îți faci cumpărăturile (…)

Îs niște chestii populiste, absurde, care… adică e 1,64 pe zi (se referă la suma care vine pe zi, dacă abonamentul este 600 de lei – n.red.), în zona roșie chiar 9 ar fi fost, pentru că zona roșie este în general pentru turiști, nu ne afectează pe noi pentru că eu nu mă duc cu mașina să vizitez Cetatea.

De regulă, oriunde te duci în lume, zona zero e pentru turiști și prețurile sunt mai mari” a spus Bogdan Lazăr.

Și reprezentanții PSD au susținut ideea majorării tarifelor.

”Bă oameni buni, vrem parcări supra-etajate, vrem câte 700-800 de parcări noi pe an, vrem să dezvoltăm orașul, vorbim de șoseaua de centură pe partea de nord, păi da nu se poate finanța nimic dacă nu gândim la modul macro ce se întâmplă cu acest oraș. Sigur că nimic nu-i perfect…

Noi am avut clar dezbateri, am venit și am discutat și cu dumneavoastră la modul concret și nu mai avem nimic de comentat” a spus consilierul PSD, Voicu Paul.

De menționat că zona 1 va fi gratuită după ora 18:00 și duminica.

ANEXA la Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Alba Iulia aprobat prin HCL nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare

ZONE TARIFARE ȘI TARIFE

ZONE TARIFARE

I. Zona 0 (roșie) – taxare de luni până vineri, între orele 08:00 – 20:00 , sâmbătă și duminică între orele 00:00 – 24:00

Cuprinde totalitatea parcărilor din interiorul cetații Alba Carolina și parcările adiacente laturii de Vest, laturii de Est, laturii de Nord și laturii de Sud amenajate și semnalizate corespunzător.

II. Zona 1 (albastră): – taxare de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00, sâmbata între orele 08:00 – 14:00, duminica gratuit

Cuprinde totalitatea parcărilor amenajate și semnalizate corespunzător din Muncipiul Alba Iulia mai puțin parcările din Zona 0 (roșie).

