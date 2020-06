BACALAUREAT 2020: Tot ce trebuie să știe candidații pentru examenul din acest an. Calendar, reguli, modele de subiecte

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 9 iunie.

Sunt vacante 245 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

SC ECOTECH MAXSPEED SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0770931827

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI – 2 – 0766360426

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MECANIC UTILAJ – 1 – 0766360426

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 1 – 0766360426

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – FACTOR POSTAL – 2 – 0268476697

NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – 0721281186

VENTILCLIMA INSTAL SRL – INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE – 1 – 0747345717

GEORGE & MERI SRL – PATISER – 1 – 0742227501

SC SANDRA MAXI PACK SRL – CARTONAGIST – 4 – 0740574204

GAF NEW STYLE SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 2 – 0724050005

SC AUTOMOB ALBA SRL – MECANIC AUTO – 2 – 0724050005

SC PROTECHNICIAN MASTER SRL-D – TEHNICIAN DENTAR – 1 – 0749544346

IPEC SA – MARCATOR PIESE – 30 – 0758800134

IPEC SA – AMBALATOR MANUAL – 10 – 0758800134

IPEC SA – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 5 – 0758800134

IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 4 – 0758800134

IPEC SA – FASONATOR PRODUSE CERAMICE – 10 – 0758800134

IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 4 – 0758800134

IPEC SA – SECRETARA – 1 – 0758800134

ONTIME INSTAL SRL – INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE – 1 – 0740619647

SC GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 4 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – SOFER AUTOBUZ – 1 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – DISPECER – 1 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – CONTABIL – 1 – 0786191651

NEW GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0786191651

TAXI GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0786191651

PETRI STAR SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0786191651

GICU TRANS COMPANY SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0786191651

TED SOLUTIONS SRL – INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII – 1 – 0744357709

BMD CONSULTING GRUP S.R.L. – DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA – 1 – 0258810465

NEMO INVESTIGO SRL – PAZNIC – 2 – 0721281186

AGROMAXMAN S.R.L. – TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE – 1 – 0258843383

CAR BEAUTY S.R.L. – SPALATOR VEHICULE – 2 – 0727731732

NEW DIMENSIONE S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 2 – 0740172888

SC MPP COOL OFFICE SRL – OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE – 1 – 0722263225

SC MANHATTAN SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744513160

SC DEDEMAN SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0756718225

MĂRUŢĂ RADU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744598855

ALBALACT SA – INGINER MECANIC – 1 – 0736777388

ALBALACT SA – MECANIC UTILAJ – 2 – 0736777388

ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 2 – 0736777388

TIBOB TRANS SRL – LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE – 1 – 0268335362

Cabinet medical angajează asistentă medicală, experiență minimă, cunoștinte operare PC . Detalii la tel: 0723518608, e-mail: ana.barbat@yahoo.com

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

CONF RICAMI NADA SRL – CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA – 3 – 0746148812

CONF RICAMI NADA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 3 – 0746148812

COROANA DE AUR BUSINESS S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0725225882

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – 0766330963

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. – INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE – 1 – 0766330963

LUCA CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 3 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 3 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – FIERAR BETONIST – 2 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 4 – 0758044301

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC ECOTECH MAXSPEED SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0770931827

BOSCH REXROTH SRL – INGINER ELECTROENERGETICA – 7 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – SPECIALIST IN ACHIZITII – 2 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – ANALIST RESURSE UMANE – 2 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE – 1 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – MANAGER PROIECT – 1 – 0258807805

SC SERVDECURATENIEECO SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0725225883

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

CAB MED FAM CENUSA AURORA CRIS – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0744760472

CRINUL ARIES S.R.L. – SOFER AUTOBUZ – 3 – 0258771075

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0748231007

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – SEF RESTAURANT – 1 – 0748231007

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0748231007

ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 10 – 0729399359

ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 10 – 0729399359

ELIT SRL – GESTIONAR DEPOZIT – 2 – 0729399359

SC MUNCITORI ISTETI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – 0755641251

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 2 – 0741252427

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. – INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI – 1 – 0741252427

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. – ASISTENT MANAGER – 1 – 0741252427

ELLE GEO WASH – SPALATOR VEHICULE – 1 – 0743135933

CAM LAMASOAIA S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0742961983

ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 2 – 0729399359

ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 2 – 0729399359

SC TOMI MOB APUSENI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0753151744

GEORAMY S.R.L. – VÂNZATOR – 2 – 0725225884

LA ANTONIA MARKET SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0745229680

TOMUS PAUL NICOLAE PFA – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 1 – 0747715180

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ZIVAD BLOOM – MANICHIURIST – 1 – 0773814873

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

DONNA CONFFEZIONI SRL – FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) – 5 – 0759011561

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0214078234

CERTA CONS SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – 0765582976

CERTA CONS SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0765582976

ALPIN 57 LUX SRL – AMBALATOR MANUAL – 7 – 0258730203

AVB LEATHER SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 3 – 0726066601

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 15 – 0731494834

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – STIVUITORIST – 5 – 0731494834