CLUJ24: Chemare la protest anti-COVID în centrul Clujului. Nu a participat nimeni

Au fost făcute modificări în ierarhia elevilor anunțată inițial pe data de 1 iulie. Lista a fost completată cu mediile celor care au susținut examenul de Evaluare Națională în etapa specială, iar Ministerul Educației a actualizat datele în 4 iulie, adică în perioada în care elevii și părinții deja completează fișele de înscriere la liceu.

„După finalizarea etapei speciale a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, astăzi, 4 iulie 2020, Comisia naţională de admitere retransmite către comisiile judeţene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice.

Acest lucru atrage după sine și actualizarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a. Repartizarea computerizată se va desfășura în data de 10 iulie”, a anunțat, sâmbătă, ministerul.

Potrivit datelor actualizate, sunt 21 de medii de 10 la Evaluare Națională 2020 (inclusiv etapa specială), după contestații și 8 elevi au reușit performanța ”10 pe linie” în toți anii de gimnaziu și la examenul de Evaluare Națională. Trei dintre ei sunt de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, doi de la Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud și câte unul de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Elevii și părinții acestora pot fi completa până miercuri, 8 iulie, opțiunile pe fișele de înscrieri. Aceștia pot alege filiera, profilul și specializarea în care se dorește continuarea studiilor. În 10 iulie va fi repartizarea computerizată.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Învățământul liceal de stat cuprinde următoarele filiere şi profiluri:

– filiera teoretică (profilurile umanist şi real)

– filiera tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)

– filiera vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic)

Cum se completează fișa de înscriere

Înscrierea la liceu a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susțin probe de aptitudini, a celor care cer înscrierea în învăţământul special și a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare, pentru licee.

1. Pe fișa de înscriere la liceu, se completează opțiunile, în ordinea preferințelor candidaților.

2. La repartizarea computerizată, când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă etc.

Observație: o opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există; opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o; opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fără a lua în considerare nota de la proba de limba maternă.

Repere: Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev, potrivit edupedu.ro.

3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situația poate să apară în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Repere: Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate. Este important ca numărul de opțiuni completate să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.

4. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă. Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

5. Validarea fişelor: atenție la eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea nelizibilă a codurilor. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor (fișa tipărită) trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată (10 iulie).

6. Algoritmul de repartizare: ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Exemple algoritm repartizare:

– elevul are media 10 este repartizat primul, deci la prima sa opţiune

– elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari; va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune

– elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari; dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, va repartizat la a doua sa opţiune; se verifică a treia opţiune de pe fişa sa şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere; nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui.

– elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

CALENDAR ADMITERE LICEU 2020: