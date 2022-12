Cum au fost descoperite întâmplător două grenade, în Sebeș și Ighiu. Unde au fost găsite și ce au făcut oamenii legii cu ele

Aproape toți elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia au participat la o campanie socială de sprijinire a copiilor și vârstnicilor aflați în dificultate.

Mai exact 954 de elevi au donat produse care apoi au fost trimise către mai multe unități care se ocupă de îngrijirea copiilor sau a bătrânilor.

Reprezentații unității de învățământ au precizat, într-un comunicat de presă, că în anul școlar 2022 – 2023, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia se derulează proiectul caritabil ”Speranțe pentru o viață mai bună”. Scopul acestui proiect este acordarea de ajutor populaţiei, în special copiilor și vârstnicilor defavorizaţi, de către elevii Şcolii Gimnaziale”Mihai Eminescu”din Alba Iulia.

O primă acțiune în cadrul proiectului a constat în participarea la campania socială de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate “Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”

Voluntarii angajaţi în acestă acţiune (954 elevi din totalul de 1082 elevi ai școlii și 15 cadre didactice) au promovat valorile umanitare prin implicare, angajament şi responsabilitate şi au consolidat abilităţile elevilor şcolii de a trăi în solidaritate cu semenii lor.

Ca în fiecare an, cantitatea de produse colectată a fost impresionantă – peste 1000 de kilograme de legume și fructe proaspete (cartofi, morcovi, ceapă, varză, mere, nuci, pere, portocale), produse alimentare uscate (ex.: făină, ulei, orez, mălai, griș), legume şi fructe conservate (ex.: compot, gem, zacuscă, murături).

Produsele colectate au fost donate către următoarele instituții în cadrul cărora au beneficiat 180 de personae aflate în situații de dificultate: Centrul de zi pentru copii Sfânta Cuvioasă Parascheva Alba Iulia;

Aşezământul social pentru vârstnici Sfântul Andrei Bărăbanţ – Alba Iulia;

Centrul de tip familial Riţa Gărgăriţa Alba Iulia;

Centrul de îngrijire Casa bunicilor Vințu de Jos;

Biserica Sfântul Gheorghe Cetate 1 Alba Iulia;

Parohia Platoul romanilor Alba Iulia;

Parohia Sfânta Ecaterina Alba Iulia; Mănăstirea Râmeț.

Proiectul își continuă acțiunile prin sensibilizarea, conştientizarea şi informarea elevilor, părinţilor şi a personalului şcolii privind necesitatea acordării de ajutoare și sprijin populaţiei defavorizate şi modalităţile de realizare practică a acestora.

Astfel, vor fi organizate vizite periodice și activități de voluntariat la instituțiile mai sus amintite, iar cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paște, dar și de 1 Martie și 8 Martie sau 1 Iunie, voluntarii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” vor desfășura activități caritabile.