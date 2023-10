Directorul Cupru Min Abrud: Hidrometalurgia și energia alternativă, soluții pentru extinderea și eficientizarea producției.

Directorul general al Cupru Min SA Abrud, Tiberiu Rațiu, a explicat, la emisiunea ”Versiune și adevăr” de la Radio Alba24, problemele și soluțiile găsite de companie pentru mărirea capacității de producție și eficientizarea activității.

A răspuns întrebărilor adresate de jurnalistul Emil Pojar și a dezvăluit care sunt planurile pentru anul 2024.

Tiberiu Rațiu a recunoscut că anul 2023 a fost unul foarte greu pentru Cupru Min, companie care a fost nevoită să facă față problemelor generate de situația politică Rusia-Ucraina, ce a influențat furnizarea de materii prime și materiale.

”A fost un an foarte greu, cu volum mare de probleme, care s-au accentuat pe fondul condițiilor din imediata apropiere – Rusia, dar și Ucraina care este un furnizor de materii prime și materiale pentru noi.

Avem un an pe care-l putem încheia cu succes, deși problemele și provocările au fost și sunt în continuare”, a spus directorul Cupru Min.

Directorul Cupru Min Abrud: influența prețului energiei

Acesta a amintit și de problema generată de costul energiei, care a crescut și prețul de cost pentru producție, iar în primele 7 luni compania a înregistrat pierderi.

De asemenea, au mai fost probleme legate de cursul de schimb la vânzarea de cupru.

”Energia electrică a fost plafonată la 1.3 mW, în prețul nostru de cost era undeva până la 20% influență. Cu creșterea energiei peste niște limite, am ajuns la 40%. În primele 7 luni ale anului a făcut să nu mergem într-o direcție bună, am înregistrat pierderi. Începând cu august-septembrie-octombrie, am redresat această problemă, tocmai pentru că energia electrică a scăzut pe plan național. Cu costuri mai mici, ne-am înscris în prețul final al vânzării de cupru.

Vindem cuprul prin traderii internaționali, care țin cont de bursa de la Londra. Noi vindem în dolari, iar produsele de pe piață le cumpărăm în lei. Schimbul valutar nu ne-a avantajat în acest an. Dolarul a fost mai slab cotat, cuprul a fost mai jos cotat, intrările noastre au scumpe, produsul finit a fost mai ieftin”.

Pe sfârșit de an noi preconizăm să ne redresăm și să nu mai avem pierderile din primele 7 luni, să le recuperăm”, a spus Rațiu.

Directorul Cupru Min Abrud: Parc fotovoltaic – soluție pentru producerea energiei și reducerea costurilor

Directorul Cupru Min SA a explicat că, anul viitor, compania intenționează să investească într-un parc fotovoltaic, în primă fază pe o suprafață de 6 hectare. Energia produsă va putea fi utilizată de echipamentele ce funcționează continuu.

”Vrem să avem o rezervă la curent electric. Am făcut niște studii de prefezabilitate și fezabilitate. Am încercat să vedem ce înseamnă forța eoliană, dacă există cursuri de râu care să ne permită să facem microcentrală. Ne-am oprit la panouri fotovoltaice. În 2024, să avem deja locația.

Un parc fotovoltaic, în primă fază pe vreo 6 hectare. Energia produsă astfel să o consumăm în procesul de producție. Să nu infuzăm în sistemul național, ci să utilizăm pentru consumul nostru intern. Vom utiliza energie de medie tensiune, la stațiile de pompe, la stațiile care funcționează continuu și au nevoie de această energie. Să suplinim energia pe care o cumpărăm din sistemul național cu energia pe care să o putem produce noi”, a spus Rațiu.

Hidrometalurgie la Abrud – variantă pentru completarea lanțului de producție

Pentru completarea lanțului de producție, până la produsul finit, o soluție identificată de companie și specialiștii săi este reprezentată de procese hidrometalurgice, ce pot prelucra o cantitate mai mică de substanță obținută în cadrul Cupru Min.

”Această hidrometalurgie ar rezolva problema. Am putea să preparăm concentratele noastre în continuare, să obținem din concentratele noastre și într-o cantitate mai mică să obținem în țară produsul finit.

Este o cale mult mai scurtă. Avem condiții și la Cupru Min și la Zlatna, să revigorăm această ramură a metalurgiei. Avem apă, energie electrică. Problema gazului este rezolvată la Zlatna.

Procesele de hidrometalurgie există de 7-10 ani în Europa.

Obținem cupru electrolitic și apoi se poate merge la fabricile care pot procesa (foi, fibre, contactori)”, a spus directorul Cupru Min.

Cupru Min SA – obiective pentru 2024

Tiberiu Rațiu a vorbit și despre alte obiective pentru 2024:

creșterea randamentului de extracție de la 80% la 82%: ”aceeași cantitate de substanță minerală prelucrată, cu randament de extracție mai mare, ne dă o cantitate de substanță mai mare pe care o punem pe piață”

creșterea producției cu 1000 de tone de concentrat de cupru

energie electrică produsă prin panouri fotovoltaice

utilaje de ultimă generație, care consumă mai puțină energie

Directorul companiei a dat detalii și despre vizita ministrului Finanțelor la Cupru Min, problemele ce intervin odată cu adâncirea exploatării și importanța activității firmei, în contextul de mare contribuabil la bugetul de stat.

Urmăriți emisiunea în care Tiberiu Rațiu explică problemele, soluțiile și planurile companiei:

