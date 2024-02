Doi escroci, iertați de judecătorii din Sebeș: Cum au pus ”în scenă” una dintre cele mai vechi escrocherii, ”Metoda Ghiulul”

Una dintre cele mai vechi metode de înșelătorie, pe stradă, este descrisă într-o motivare a Judecătoriei Sebeș. Este vorba despre ”Metoda Ghiulul”, căreia multe persoane îi cad victime.

Metoda pare simplă, dar cei care o pun în practică cunosc foarte bine psihologia victimelor și știu cum să acționeze. Magistrații din Sebeș au detaliat într-o motivare de instanță din data de 28 februarie 2024, cum au acționat doi escroci.

La Sebeș au pus în practică metoda de două ori, în zile diferite.

Cum acționează escrocii

Prima dată, unul dintre escroci abordează o persoană pe stradă. De cele mai multe ori este un vârstnic. Îi spune persoanei abordate că a rămas fără benzină la autoturism, sau are o urgență medicală și are nevoie de bani, însă nu are cash.

Drept urmare îi va propune victimei să îi cumpere un inel de aur sau o brățară. Acesta îi spune o suma relativ mică, însă imediat în zonă va apărea o altă persoană.

Persoana care intră în discuție face parte din plan. Cei doi aparent nu se cunosc, dar în realitate lucrează împreună.

Cel care intră în discuție spune că vrea să cumpere bijuteriile la un preț mai ridicat, pentru a face victima să prindă încredere și să ofere la rândul ei o sumă mai mare de bani.

În cele din urmă după mai multe discuții victima este convinsă să ofere o sumă de bani pe bijuterii.

Însă, după ce le primește și merge cu ele pentru a le valorifica mai departe, află că sunt dintr-un metal comun și nu din aur.

Două escrocherii la Sebeș

Metoda de mai sus a fost pusă în practică în urmă cu mai mulți ani, la Sebeș.

S-a întâmplat 13 iulie 2021, în zona primăriei Sebeș.

Unul dintre escroci a abordat o persoană sub pretextul că a rămas fără benzină și nu are bani asupra lui, i-a oferit persoanei vătămate spre vânzare un ghiul și o brățară din metal galben în schimbul unui preț de 1.100 de lei, precizând că sunt bijuterii din aur. În baza unei înțelegeri anterioare pe care a avut-o cu suspectul, acesta din urmă s-a apropiat de cei doi și a intrat în discuție cu persoana vătămată, afirmând că va cumpăra el bijuteriile în schimbul sumei de 2.000 de lei, cu scopul de a o determina în acest mod persoana vătămată să accepte oferta. În continuare, persoana vătămată s-a deplasat la bancomat împreună cu suspectul și a retras suma de 1.100 lei, sumă pe care i-a remis-o suspectului, primind în schimb ghiulul și brăţara din metal de culoare galbenă. Ulterior, persoana vătămată a constatat că acestea erau confecționate din metal comun.

Câteva luni mai târziu, în data de 9 decembrie 2021, cei doi au pus în practică aceeași metodă, iar păgubită a fost o altă persoană pentru suma de 2.500 de lei.

În timpul anchetei, care a durat ani, victimele s-au împăcat cu cei doi escroci, deoarece aceștia le-au returnat banii.

Drept urmare magistrații au considerat că escrocii nu mai merită pedepsiți și au închis dosarul.

În data de 28 februarie, magistrații Judecătoriei Sebeș au admis cererea procurorilor și au confirmat renunțarea la urmărirea penală. Decizia a fost definitivă.

