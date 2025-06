Dragoș Pîslaru: Vom trimite PNRR renegociat pe 14-15 iulie, la Comisia Europeană

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat luni că a agreat cu Comisia Europeană un pre-acord pentru absorbția integrală a banilor nerambursabili, care conține o serie de permutări pentru ca proiecte mature să fie introduse pe componenta de împrumut și o simplificare a țintelor și jaloanelor.

În același timp, reformele care au un cost bugetar mare sunt împinse pe cererile de anul viitor, scrie Economedia.

Ministrul spune că Guvernul se va concentra până în noiembrie să deblocheze sumele suspendate din cererea 3 de plată și să depună cea de-a patra cerere de plată, astfel încât sumele să intre în bugetul statului până la finalul anului.

”Am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru. În următoarele două săptămâni lucrăm intens cu CE pentru a lămuri situația celor două paliere.

Avem un pre-acord legat de componenta nerambursabilă, unde stăm bine, avem o abordare care permite României să absoarbă toți banii nerambursabili din PNRR.

Trebuie să existe niște permutări pentru că am adus proiecte bune, mature și le-am permutat pe componenta de împrumut, am agreat că vom încerca să păstrăm toate proiectele cu grad de risc scăzut pe implementare până în 2026 și să discutăm proiectele cu risc mediu. Am inițiat o consultare și monitorizare complexe pe aceste proiecte.

Avem ziua de miercuri pentru a primi această situație și încă două săptămâni pentru a verifica ce mai este de verificat” a spus Pîslaru.

