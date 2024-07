Finala EURO 2024 Anglia – Spania, echipele probabile. Cine transmite meciul la TV

Finala EURO 2024 Anglia – Spania de duminică, de la ora 22:00, de pe Olympiastadion din Berlin, promite să fie una istorică, indiferent de rezultat.

Spania caută să obțină al patrulea trofeu record la Campionatul European, în timp ce Anglia vizează primul său trofeu Euro, conform UEFA.

Cine transmite live finala UEFA Anglia – Spania: Meciul se va putea vedea live la Pro TV.

„Eu nu cred în basme, dar vreau să cred în vise”, a afirmat selecţionerul echipei Angliei, Gareth Southgate, dorind să transmită „absenţa fricii” jucătorilor săi înaintea finalei Campionatului European de fotbal – EURO 2024 cu Spania, relatează AFP.

Spania vrea „să scrie istorie” prin câştigarea competiţiei pentru a patra oară, a afirmat, de cealaltă parte, selecţionerul Luis de la Fuente, adăugând însă că echipa sa nu „este favorită” înaintea partidei.

Ambele echipe au învins cu 2-1 în semifinale. Spania a trecut de Franța la Munchen pe 9 iulie, grație golurilor marcate de Lamine Yamal, în vârstă de 16 ani – care a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Euro – și Dani Olmo.

24 de ore mai târziu, un gol marcat în minutul 90+1 de rezerva Ollie Watkins a adus victoria Angliei împotriva Olandei la Dortmund, după ce Harry Kane egalase din penalty în prima repriză.

Cele două naționale s-au întâlnit de 27 de ori, înregistrând 10 victorii ale Spaniei, 4 remize și 13 succese ale Angliei.

Finala EURO 2024 Anglia – Spania: Predicția UEFA pentru echipele de start ale ambelor naționale:

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo, Rice, Shaw – Bellingham, Foden – Kane

Spania: Simón – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Olmo – Yamal, Morata, Williams

Finala EURO 2024 Anglia – Spania. Traseul spre finală al celor două echipe

Spania:

Grupa B: 3-0 vs Croația (Morata 29, Fabián Ruiz 32, Carvajal 45+2); 1-0 vs Italia (Calafiori og 55): 1-0 vs Albania (Ferran Torres 13)

Optimi de finală: 4-1 vs Georgia (Rodri 39, Fabián Ruiz 51, Williams 75, Olmo 83; Le Normand og 18)

Sferturi de finală: 2-1 vs Germania, după prelungiri (Olmo 51, Merino 119; Wirtz 89)

Semifinale: 2-1 vs Franța (Yamal 21, Olmo 25; Kolo Muani 9)

Anglia:

Grupa C: 1-0 vs Serbia (Bellingham 13); 1-1 vs Danemarca (Kane 18; Hjulmand 34); 0-0 vs Slovenia

Optimi de finală: 2-1 vs Slovacia, după prelungiri (Bellingham 90+5, Kane 91; Schranz 25)

Sferturi de finală: 1-1 după prelungiri și 5-3 la penalty-uri vs Elveția (Saka 80; Embolo 75)

Semifinale: 2-1 Olanda (Kane 18p, Watkins 90+1; Simons 7)

