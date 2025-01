Florin Păun, propus cetățean de onoare la Alba Iulia. A fost director al oficiului de cercetări aerospațiale din Franța

Florin Păun, cercetător, antreprenor și profesor originar din Alba Iulia, este propus pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului. Acesta a fost director pentru inovare industrială al ONERA (Oficiul Național pentru Studii și Cercetări Aerospațiale din Franța).

Florin Păun s-a născut în 20 mai 1969 la Alba Iulia. A absolvit Politehnica București în 1993. La această instituție deține și un masterat în Științe Aerospațiale, potrivit documentației prezentate de primărie.

Ulterior, a absolvit Ecole Nationale Superieure d`Ingenieurs de Constructions Aeronautiques din Touluse, unde a obținut titlul de doctor. De asemenea, are post-doctorat la ONERA (Laboratorul de cercetare aeronautică, spațiu și apărare al Franței), studii complementare la universități renumite (printre care Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management). Este autor a numeroase cărți și articole apărute în publicații internaționale de specialitate.

Fost director al ONERA

A fost timp de 14 ani director pentru inovare industrial al ONERA (echivalentul NASA în Franța, potrivit sursei citate). A condus activitățile de modelare a materialelor și structurilor, inclusive un contract cu DARPA (SUA).

A contribuit la lansarea Clusterului de Competitivitate SAFE din Franța, în calitate de director strategie și ezvoltare. Este autor al scalei DRL 0 Demand Readiness Lebel și DRL-TRL, completând scala NASA TRL pentru noile strategii de hibridizare a abordărilor Tech-Push și Market Pull ale guvernelor regionale și rețelelor de afaceri.

Are peste 50 de publicații, zece brevete și mai mult de 500 de citate în lucrări științifice.

Are cercetări și inovații în tehnici de diagnosticare și cercetare a cauzelor accidentelor, în domeniul spumelor metalice, dispozitivelor de stocare și transport al hidrogenului și AI.

Antreprenor, profesor, expert, mentor

De asemenea, este antreprenor, profesor la școli europene de management și inovație, coach de start-up-uri Cluj IT Cluster, membru al Juriului Accelerator al Consiliului European de Inovare.

Din 2002 este co-organiator al Summit-ului European de la Paris. Este Cavaler al Ordinului de Merit al Franței – în domeniul cercetării și inovării aerospațiale.

Este expert și mentor European Innovation Council. Florin Păun s-a numărat între cele 100 de personalități desemnate, cu ocazia Centenarului Unirii, să lase un mesaj în Capsula Timpului din Cetatea Alba Carolina.

Titlul de cetățean de onoare al municipiului îi va fi oferit ”ca recunoaștere a meritelor sale științifice”.

foto: Gabriel Pleșa/ Facebook

